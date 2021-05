Ojo: la final de la Champions cambió de sede

La UEFA oficializó este jueves que Oporto será la sede de la final de la Liga de Campeones europea de fútbol entre los ingleses Chelsea y Manchester City el 29 de mayo, en lugar de Estambul, que fue descartada por la situación sanitaria actual.

En un comunicado, la instancia europea indicó que 6.000 entradas estarán a disposición de cada club para la venta a sus seguidores, precisando que el número total de espectadores autorizados en el estadio Dragao (aforo total en época normal para 50.000 personas) se comunicará más adelante.



(Lea también: ¡Atención! Egan, segundo en la etapa, y a 16 segundos del liderato)



"Los aficionados han tenido que sufrir durante más de doce meses sin la posibilidad de ver a sus equipos en el estadio. Privarles de la oportunidad de vivir la final en vivo no era una opción y estoy feliz por constatar que se ha llegado a un compromiso", reaccionó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Facebook Twitter Linkedin

Aleksander Ceferin, presidente de la Uefa. Foto: EFE

La final estaba programada hasta ahora en el estadio Atatürk de Estambul, pero las restricciones de viaje entre Turquía y el Reino Unido por la pandemia del covid-19 dieron impulso al cambio de planes. "Espero estar en Estambul para una final de la Liga de Campeones y para muchos otros eventos en un futuro próximo", indicó Ceferin.



El comunicado no precisa si hay un acuerdo para conceder a Estambul la sede de una próxima final de la Liga de Campeones. La del año 2022 está atribuida a San Petersburgo (Rusia). Por segundo año consecutivo, Estambul se queda sin la final de Champions que tenía prevista y el gran partido del fútbol europeo viaja a

Portugal.



En 2020 fue Lisboa la ciudad que albergó una 'Final 8' (cuartos de final, semifinales y final) en agosto, para concluir la Liga de Campeones. "He tenido el placer de ir a Estambul, pero desde mi etapa como jugador en el Barcelona nunca tuve la oportunidad de regresar, ni siquiera en la Liga de Campeones", afirmó el técnico del Manchester City, Josep Guardiola, este jueves en una conferencia de prensa.



Guardiola dijo que lo lamenta especialmente por uno de sus jugadores, Ilkay Gündogan, alemán de orígenes turcos. "Quería ir allí por Ilkay Gündogan. La UEFA decidió ir a Portugal, pero tampoco hay problema con eso", señaló.



En un primer momento se habló de Reino Unido como solución para la final de este 2021, teniendo en cuenta que ambos clubes son ingleses y que el país va a reabrir parcialmente las gradas de sus estadios a espectadores para las dos últimas jornadas de la Premier League este mes.



La opción de Oporto también sonaba con fuerza en los últimos días, por lo que la decisión anunciada este jueves no es una sorpresa.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- Copa América en Colombia y su oscuro designio - ¡Atención! Egan, segundo en la etapa, y a 16 segundos del liderato - Fuerte enfrentamiento entre futbolistas de Nacional con sus rivales