El día que a los jugadores de Argentina les gritaron 'animales'

La selección de Argentina fue una de los 16 participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 1966, que se realizó en Inglaterra, donde hubo un episodio muy recordado y polémico en el duelo contra los anfitriones.

Argentinos e ingleses chocaron por los cuartos de final y ese día el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó a Antonio Ubaldo Rattín, el capitán argentino, quien pidió un intérprete para entender la decisión. Rattin no hablaba alemán ni inglés, mientras que Kreitlein no entendía castellano.



El colegiado informaría después que la causal de expulsión fue porque "me miró con mala intención, por eso me di cuenta de que me había insultado".



El problema es que aún no existían las tarjetas. Rattín, finalmente, se fue de la cancha y cuentan algunas crónicas que se sentó en la alfombra roja de la Reina Isabel hasta que fue sacado de allí en medio de la reprobación de más 90 mil europeos que vociferaban desde las tribunas.



Cuando se retiraba, estrujó un banderín del córner que tenía los colores de Gran Bretaña.



Los hinchas ingleses repudiaron la actitud al grito de "Animals, animals, animals" y el entrenador local Alf Ramsey también se manifestó en ese tono: "No intercambiamos nuestras camisetas con animales", dijo después de la victoria de su Selección.

Para que no se repitiese de nuevo esta situación, la Fifa creó la tarjeta amarilla y roja. Así, las amonestaciones dejaron de ser de forma verbal para evitar confusiones. Durante el Mundial de México 1970 se utilizó por primera vez el uso de las tarjetas rojas y amarillas.

Secuencia completa de la famosa expulsión de Rattín en #Inglaterra1966. Se ve claramente como estruja el banderín británico y derriba el mito que dice que se sentó en la alfombra de la reina.https://t.co/K442YtEtj9 — Edu Cantaro (@EduCantaro) March 22, 2018





