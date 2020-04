La intimidad de 'la mano de Dios' narrada por el mismo Maradona

La AFA liberó su contenido on demand durante 60 días para ayudar a distraerse en estos tiempos de cuarentena. En la plataforma AFA Play, estrenada en enero de este año, se pueden encontrar partidos históricos y testimonios exclusivos con las principales leyendas del seleccionado nacional, desde Lionel Messi hasta Diego Maradona. Y fue este último quien reveló nuevos detalles del histórico gol a Inglaterra en México 1986 conocido como "La mano de Dios".

"Apenas lo meto, el boludo de Checho Batista me pregunta si lo hice con la mano. 'Callate la boca, boludo, y abrazame', le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me dice: '¿No me digas que fue con la mano?' Y le respondo lo mismo. 'Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas'", reveló Maradona.

No te pierdas en https://t.co/MhUZhbytkU el mano a mano con Diego Maradona 🔟🇦🇷#YoMeQuedoEnCasa con @afaplay_ok 😉 pic.twitter.com/exLJsy1g77 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) April 16, 2020

La tarde del 22 de junio de 1986 en el DF mexicano, Maradona abrió el marcador con un gol con la mano y después selló la victoria argentina y el pasaje a semifinales con el tanto más maravilloso que se recuerde en un Mundial. Y en la jugosa entrevista con AFA Play, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata contó más detalles. "Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom. Y Sansom la quiere jugar para atrás, en ese tiempo no existía jugarla para atrás y seguir, sino dársela al arquero para que él siguiera. Cuando vi que iba para arriba, dije 'no la alcanzo nunca, bajá por favor'. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar 'gol, gol!'.



Finalmente, Maradona sostuvo que años más tarde volvería a encontrarse con árbitro tunecino de aquel compromiso, Ali Bin Nasser. "Lo visité mientras estaba en Dubai. Él me dijo una cosa. Los líneas cobraron el gol, no vieron la mano, pero hubo 80 mil personas que tampoco se dieron cuenta. Yo sólo no fui el equivocado. Se equivocó toda la cancha", contó.

Otras historias contadas en la entrevista

"Eramos pobres, tan pobres, que el partido contra Talleres de Córdoba se jugaba a las tres o cuatro de la tarde. Había un sol de la puta madre. Pero yo fui con un pantalón de corderoy, ja. Es que el único pantalón que tenia era de corderoy. En esa época, los guachos usaban los de corderoy en invierno y los otros en verano. Pero yo me mandé derecho, qué me importaba el calor si tenía el corazón que me latía de una manera Increíble. Me tomé el tren 44, el 135, y me bajé en Boyacá y Jonte. Ahí me encontré con mi viejo, que había ido a trabajar. Cuando los jugadores de Argentinos me vieron con el corderoy, pensaron que me equivoqué de placard. Pero la realidad es que no teníamos ni placard, ja. Lo juro por mi mamita que está en el cielo".

La salida de Passarella de México 1986

"Nosotros no lo echamos, Passarella se echó solo. Él decía que, teniendo en la cabeza a Menotti, no se podía jugar con Bilardo. Pero yo tenía en la cabeza a Menotti, y salí campeón con Bilardo así que a mí no me la puede contar", afirmó sobre el Kaiser.



LA NACIÓN

GDA