Análisis: ¿qué eliminatoria al Mundial veremos tras el coronavirus?

Después del coronavirus, cuando haya un después, cuando el fútbol se reactive, cuando las ligas avancen, los estadios se abran y las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar estén en condiciones de comenzar, el fútbol se enfrentará a un nuevo escenario, o quizá no, nadie puede predecirlo, pero mientras tanto, algunos expertos del balón se atreven a analizar el impacto de este confinamiento para las selecciones nacionales.

Los técnicos Gerardo Pelusso, Jorge Fossati, Martín Lasarte y Sixto Vizuete fueron invitados por EL TIEMPO para analizar la ruta que le espera a Suramérica para el próximo Mundial del 2022. No son adivinos, pero son hombres de fútbol de vasta experiencia y tienen visiones diversas sobre las consecuencias que podría tener este periodo de inactividad para la eliminatoria.(Lea también: Dimayor responde a presuntas irregularidades en protocolo de covid-19)

Pelusso y el calendario

La fase clasificatoria no arrancó en marzo, como estaba presupuestado. La Conmebol decidió que empieza en septiembre, y con el mismo formato todos contra todos a doble vuelta. Sin embargo, todo dependerá de la evolución del virus. Y sobre ese tema hizo hincapié Pelusso. Él, que dirigió a Paraguay en parte de la eliminatoria a Brasil 2014, no se imagina que haya competencia este año.



“Esta situación que estamos viviendo va a afectar la marcha de las eliminatorias. De hecho, ya no comenzaron en la fecha prevista. No creo, aunque es difícil afirmarlo, que este año se vaya a jugar algún partido en Suramérica por la eliminatoria. ¡No lo veo bajo ningún punto de vista! Si todo marcha bien y se normalizan las cosas, podrían empezar a comienzos del 2021”, opina.

Pelusso analiza que el calendario se puede ajustar para el desarrollo de la competencia. “Hay algo a favor, y es que el Mundial no se juega en junio-julio, como siempre, sino que por un tema de clima se va a jugar en noviembre-diciembre, de manera que habrá una parte del 2022 para invertir en la eliminatoria y así pueden dar los tiempos. Incluso ya se piensa que los repechajes puedan jugarlos en Catar antes del Mundial. Los tiempos pueden dar, pero es lo que uno supone”, dijo Pelusso mientras preparaba una serie de conferencias virtuales sobre fútbol.

‘Igual para todos’: Fossati

Fossati, que fue el último DT de Uruguay antes de la llegada de Óscar Tabárez, advierte que lo primero es la salud y superar esta crisis, pero como no le gusta evadir preguntas, opina: “Es obvio que va a ver un perjuicio en lo futbolístico, porque todo lo que afecte el normal entrenamiento o preparación del futbolista va a perjudicar el nivel de los equipos, clubes o selecciones. Lo que hay que tener en cuenta es que esto es un tema mundial, no de una región o país. Quiere decir que les pasó a todos. Entonces creo que va a perjudicar o no dependiendo del grado de profesionalismo con el que hayan pasado sus futbolistas toda esta etapa. Porque no creo que haya un club en el mundo que no les haya mandado ejercicios diarios a sus futbolistas. Ese profesionalismo de cada quien podría marcar una diferencia a la hora de competir”, dice.

Él es optimista. Cree que el fútbol de las selecciones se reactivará en el mejor nivel. “Si se puede volver a la actividad y realizar la eliminatoria todos contra todos, no tengo dudas de que el futbolista suramericano va a suplir lo que le pueda faltar en un aspecto físico o técnico con la mentalidad fuerte que tiene”, afirma.

‘Selecciones diezmadas’: Lasarte

Más pesimista es Lasarte, otro estudioso del fútbol, uruguayo, recordado en Colombia por dirigir a Millonarios, y quien augura dificultades para los seleccionadores. “Pienso que cualquier circunstancia que afecte de forma importante ya no a un jugador sino a los planteles influye de manera particular; es decir, una selección que estaba bien preparada, bien constituida, con determinadas pautas de trabajo y tiempo, puede verse diezmada con este periodo de inacción; y lo contrario para aquellas que estaban mal, con jugadores lesionados: en Uruguay estaba el caso de Luis Suárez, que no podía arrancar y ahora sí podría”, dice.



Aclara que las circunstancias del tiempo pueden jugar a favor o en contra del futbolista. “Los veteranos van a llegar meses después de lo que iba a ser el primer partido, y los jóvenes que no han participado pueden estar ahora para jugar. O puede surgir algún talento. En fin, esto ataca más lo colectivo que lo individual”.

‘El estado de ánimo’: Vizuete

Sixto Vizuete es ecuatoriano, dirigió a su selección en la eliminatoria para Sudáfrica 2010. Tiene claro que lo más perjudicial será el aspecto anímico. “Los estados de ánimo influirán de diferente manera en los futbolistas: como sentimos, rendimos. El simple hecho de enfrentar a una selección es estrés, y viajar a los otros países, más las preocupaciones de salud, eso dificulta el rendimiento”, opina.



En la parte futbolística, Vizuete detecta varios aspectos negativos. “Por la falta de ritmo existirán serios problemas dependiendo de cada país en la reanudación de sus torneos. En la parte táctica se verán muchas deficiencias porque está ligada a la parte cognitiva y mental, el hecho de tomar decisiones en cortos espacios de tiempo. La táctica es sinónimo de motivación, decisión, concentración y, por ende, de confianza”, opina.



Por ahora son solo proyecciones, ideas, análisis de lo que podría pasar cuando la pelota vuelva a rodar y los cupos al Mundial estén en juego.



