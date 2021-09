La indiferente despedida de Benítez a James Rodríguez en el Everton

Una novela llena de declaraciones indirectas. En ruedas de prensa, en el canal de Twitch del colombiano, nunca un diálogo en público entre el entrenador y el jugador. Así fue la relación en el tiempo en que Rafael Benítez y James Rodríguez compartieron en el Everton.



Precisamente así despidió Benítez al jugador después de quedar eliminado de la Carabao Cup a manos del Queens Park Rangers durante la semana, en la rueda de prensa.



"No tenemos demasiada información, solo sabemos que él ya está allá. Sin embargo, hasta ahora, no tenemos más datos. De seguro, en un par de días, sabremos algo más", dijo.



Como pretexto el entrenador argumentó que el motivo puede ser el fair play financiero: "No olvidemos que estamos hablando de una situación especial dentro del club por las reglas de fair play financiero. Tenemos que manejarlo de la mejor forma posible".



"Solo quiero ser feliz. Quiero ganarlo todo, competir cada tres días, poder jugar y que los hinchas vean buen fútbol”, dijo James en su presentación con el Al Rayyan.



Tras varios días sin entrenar por su viaje, espera poder debutar pronto. “Hace muchos días que no entreno por el viaje, quiero ponerme un par de días bien para poder jugar bien, porque en el fútbol si no estás al 100 por 100 es duro. Entrenaré y luego la decisión vendrá del entrenador”, declaró.



El técnico es el francés Laurent Blanc, con experiencia siendo seleccionador galo y ex entrenador del París Saint-Germain. “Es una buena noticia para mí. Él es un gran entrenador y necesitamos jugar bien. Sabemos quién es y creo que son buenas noticias para el club, los fans”, dijo.



