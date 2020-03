Este martes, día clave de decisiones para el deporte mundial

Para el mundo del deporte, este martes será un día clave en el futuro de la Liga de Campeones, la Liga de Europa, Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues de las reuniones de la Uefa y del Comité Olímpico Internacional (COI) se tomarán determinaciones sobre el futuro de estos certámenes, debido a la propagación del nuevo coronavirus.

Uefa ya dio un paso, tras suspender los partidos de las dos competiciones de esta semana, pero sus dirigentes tendrán una videoconferencia con todas las federaciones para tratar la situación, que amenaza la disputa de la Eurocopa 2020, del 12 de junio al 12 de julio en 12 países del continente.



“La reunión será para estudiar la respuesta del fútbol europeo frente a este desafío”, indicó el comunicado oficial.



La Liga Premier se reunirá el jueves para ver cómo terminar la temporada después de que el fútbol inglés haya parado hasta el 4 de abril.

El director ejecutivo del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, Toshiro Muto. Foto: AFP

La propagación del coronavirus y las precauciones frente a él han provocado, junto al positivo de Mikel Arteta y de Callum Hudson-Odoi, que la Premier League se haya visto obligada a parar, en consonancia con el resto de ligas europeas.



Y en España, presidente de la Liga, Javier Tebas, está convencido de que se va a terminar la temporada de fútbol español y calculó en un 25 por ciento de los ingresos por derechos audiovisuales el perjuicio económico que acarrearía no poder terminar el campeonato por la epidemia de coronavirus.



“He estado trabajando mediante conversaciones telefónicas y videoconferencias durante todo el fin de semana con instituciones europeas, presidentes de clubes españoles, porque hay que coordinar y viene una semana muy importante”, dijo el dirigente.

Para crear una gama de diseños entre los que elegir, Tokio 2020 organizó un concurso abierto a diseñadores profesionales y estudiantes de diseño que atrajo a más de 400 participantes. Foto: Juegos Olímpicos Tokio 2020

Las decisiones que se tomen mañana en la Uefa sin claves para Colombia, no solo porque se conocerá el futuro de varios de los futbolistas que toman partes en estos torneos, sino porque la determinación que se tome sobre la Eurocopa afectará a la Copa América del 2020, que realizarán Colombia y Argentina.



No hay ninguna decisión sobre el torneo surcontinental, pero el viernes pasado el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se refirió al tema.



“La Copa América depende de lo que pase con la Eurocopa, si aplazan la Eurocopa, se aplaza la Copa América”, señaló.



Mientras tanto, los Juegos Olímpicos se resisten a ser suspendidos, cancelados o aplazados, pero la el COI señaló que también analizará el tema este martes.



Esta reunión telefónica se celebrará tiene como objetivo “tener a las federaciones internacionales informadas de la situación, así como a los comités olímpicos nacionales y a los deportistas”, indicó una fuente próxima al COI.



“Se hará un balance de las acciones realizadas” para responder a las consecuencias de la crisis por la expansión del coronavirus “y las federaciones tendrán la posibilidad de hacer preguntas”, añadió.



El primer ministro japonés Shinzo Abe prometió que Tokio organizará como está previsto en julio los Juegos Olímpicos, pese a las dudas provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus.



“Vamos a organizar los Juegos Olímpicos como está previsto, sin problemas, controlando la propagación” del virus, declaró el jefe del gobierno nipón.



“En coordinación estrecha con los responsables afectados, entre ellos el COI (Comité Olímpico Internacional). No hay ningún cambio en este aspecto”, añadió Abe.



Se sabe que el 73 por ciento de los 5.700 millones de dólares de ingresos que recibe el COI en un ciclo olímpico dependen de la realización de las justas, por eso el tema es tan complicado de manejar.

Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: EFE

Se han planteado varios escenarios, entre otros, el del aplazamiento o que los Juegos se realicen a puerta cerrada, pero el tema es que habróia que devolver el dinero de las 4.500.000 entradas vendidas. Todo eso tendrá una claridad este martes.



