Falcao, esperanza de un Mónaco que se quedó sin equipo para luchar

La vida de Radamel Falcao García esta temporada en el Mónaco ha sido frustrante. El equipo francés, que vendió a la gran mayoría de sus figuras con las que conquistó el título de la Liga local y contrató jóvenes proyectos o jugadores reciclados de otros clubes, ha abandonado al delantero colombiano, quien se ha visto mermado en su poder goleador. Este miércoles (2 p. m.), contra Borussia Dortmund en la segunda fecha de la Liga de Campeones, esperan tomar un aíre y sacar un buen resultado en territorio alemán.

Mónaco, que está en zona de descenso en su país, al ubicarse en el puesto 18 con 6 puntos en 8 fechas, tendrá que corregir todos los errores que le han costado y en la delantero buscar a un Falcao, que solo lleva 3 goles en la actual campaña. En su debut en la Champions, el club francés perdió 1-2 con Atlético de Madrid.



En las dos recientes temporadas, Mónaco vendió a: Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Tiemoué Bakayoko, Bernardo Silva, Fabinho, João Moutinho, Guido Carrillo, Valère Germain y Thomas Lemar. Y en cambio, de los jugadores con mayor nombre que ha fichado están Stevan Jovetic y Aleksandr Golovin.



Esta temporada, Mónaco ha jugado ocho partidos, tan solo ha ganado uno, ha empatado en tres juegos y ha perdido cuatro encuentros. Solo ha marcado ocho goles y ha recibido 11. Una campaña preocupante y el fantasma del descenso vuelve a rondar.



“La situación es muy decepcionante. Estamos muy decepcionados de este arranque de temporada. No tenemos confianza porque no hemos ganado partidos. Nos hace falta una victoria para recuperar la confianza. En la vida, si trabajas duro, la suerte te va a cambiar”, aseguró Vadim Vasilyev, vicepresidente del Mónaco.



Palabras que concuerdan con las de Leonardo Jardim, técnico del Mónaco: “Nuestros jugadores juegan sin confianza para ser efectivos. Hay que continuar trabajando, tratar de crear, de jugar y de ser más eficaces. Vamos a arreglar este problema. Es un momento difícil por la falta de resultados. Necesitamos seguir motivados, concentrados, y trabajar todavía más. No hay falta de trabajo en el Mónaco”.

¿Salida a la MLS?

El diario español 'Sport' infirmó este martes que de acuerdo a diferentes fuentes el delantero colombiano Falcao García estaría terminando su último semestre en el Mónaco para tomar rumbo a la MLS de los Estados Unidos.



Según el diario catalan, el colombiano tendría su tiempo contado en Europa y tendría dos posibles destinos, el Columbus Crew, y la reciente fundación del Inter de Miami, equipo del exfutbolista David Beckham.



En su momento, Falcao también sonó con fuerza para la liga China y para el Milán de Italia, pero se mantuvo en el Mónaco.



DEPORTES