Con el seminario de los equipos arrancó la Copa América 2019

Desde este martes arrancó la Copa América 2019, con un seminario en Río de Janeiro, en el que los representantes de los 12 seleccionados participantes podrán tener detalles sobre temas como logística, transporte, seguridad, marketing, arbitraje, entre otros.

Los representantes también recibirán toda la información sobre las cinco ciudades sede y sobre sus respectivos estadios para que se puedan planificar de la mejor manera posible hasta el inicio de la competición, el 14 de junio.



El Secretario General de la Conmebol, José Astigarraga resaltó el valor de los profesionales brasileños trabajando en la organización: "La Conmebol Copa América es una copa centenaria, la Copa orgullo de la Conmebol. Este año, será en Brasil, un país que nos acoge con una infraestructura de primer mundo, con todas las facilidades de logística, pero principalmente con un equipo humano sobresaliente, con gente muy preparada, con mucho conocimiento y experiencia por haber organizado los principales eventos deportivos del mundo en los últimos años. Contar con el equipo sensacional del Comité Organizador Local, que tiene el apoyo del equipo de la Conmebol, nos da la certeza de que este torneo será un gran éxito".



Rogério Caboclo, CEO del Consejo del Comité Organizador Local de la Conmebol Copa América Brasil 2019, y Fernando Sarney, Presidente del Consejo del Comité Organizador Local de la Conmebol Copa América Brasil 2019, hicieron la apertura oficial del seminario.



“Bienvenidos a esta ciudad maravillosa de Río de Janeiro, símbolo del fútbol y del país. Ha sido un honor muy grande presidir el Comité Organizador de la Conmebol Copa América Brasil 2019, que ya funciona hace un año para organizar la competencia más antigua y tradicional de selecciones del mundo. Este Comité está constituido por profesionales con mucha experiencia, trayendo el equipaje y el conocimiento acumulados con la organización de los Juegos Panamericanos Rio 2007, la Copa de las Confederaciones de la Fifa 2013, la Copa Mundial Fifa 2014 y los Juegos Olímpicos Río 2016. Este seminario es determinante para el éxito de nuestra Copa América. Deseo un provechoso trabajo en estos dos días que se reunirán. Declaro abiertos los trabajos del seminario de los equipos de la Conmebol Copa América ", dijo Fernando Sarney.



Sobre el sorteo

El Ranking Fifa del 20 de diciembre de 2018 sirvió de base para la definición de todos los cabezas de serie y determinó la división de los equipos en los cuatro bolilleros del Sorteo Conmebol Copa América Brasil 2019, que será en el próximo día 24, a partir de las 20h30, en Cidade das Artes, Río de Janeiro.



Brasil, país anfitrión, es uno de los cabezas de llave y quedará en la posición A1, con la bolilla de color diferente en el bolillero 1. A su lado, también como cabezas de llave, estarán Uruguay y Argentina, que serán sorteados para los grupos B y C (siempre en la posición 1 de estos grupos).



Después del sorteo de los cabezas de clave (posiciones B1 y C1) se sortearán los países que formarán cada llave y sus respectivas posiciones dentro de cada grupo.



Las bolillas de los bolilleros 2, 3 y 4 tendrán las selecciones participantes mientras que los bolilleros A, B y C corresponderán a las posiciones en los grupos. Colombia, Chile y Perú están en el bolillero 2.



Venezuela, Paraguay y Japón quedarán en el bolillero 3 mientras que el bolillero 4 tendrá Ecuador, Bolivia y Qatar.



Incluso en bolilleros distintos, Japón y Qatar, como selecciones invitadas, no podrán enfrentarse en la fase de grupos del torneo.



Con información de Conmebol