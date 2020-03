¿Qué va a hacer la Conmebol frente al coronavirus?

La Conmebol dijo esta semana que está atenta a la evolución de los casos del nuevo coronavirus en Suramérica y seguirá las indicaciones de los organismos sanitarios de los diferentes países respecto a la asistencia de público en los estadios.

Los reportes de casos en Ecuador, Argentina, Chile y ahora Colombia, han despertado la preocupación de varios clubes al tener que viajar a países donde el virus está presente.



"En Suramérica todavía está controlado, no es lo mismo que en Europa donde ya hubo una expansión importante. Dependemos de lo que digan los organismos estatales encargados de la salud en nuestros países", dijo una fuente de la Conmebol que pidió no ser identificada, a la agencia Reuters.



En Colombia, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dijo este viernes que el fútbol local no va a generar pánico por el coronavirus.



Sin embargo, la preocupación está latente, sobre todo porque se acerca la jornada del comienzo de las eliminatorias al Mundial.



El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dijo recientemente que los partidos de selecciones que se jugarán en Europa podrían verse amenazados por el coronavirus.





