La clasificación no lo oculta: la Sub-20 tiene mucho por corregir

Sí, Colombia clasificó; sí, está entre los seis mejores equipos del Suramericano

Sub-20; sí, cumplió el primer objetivo. Pero no se puede tapar el bosque con un árbol. Colombia tuvo una primera fase irregular, floja, sufrida. Y si quiere obtener uno de los cuatro cupos al Mundial de Polonia que estarán en juego desde este martes, tiene mucho por revisar, corregir y replantear. El equipo del DT Arturo Reyes no es malo, pero su nivel no ha sido el más óptimo, y en esta etapa tiene que mostrar su verdadera capacidad.

Colombia ha ganado dos partidos, contra Bolivia y Chile, pero en ninguno de los dos estuvo cómodo, su juego no fluyó. Mostró cosas buenas, como el nivel de su arquero Kevin Mier, los destellos de Yeison Tolosa y el buen nivel de los centrales Carlos Cuesta y Andrés Reyes. Pero las alarmas están encendidas porque fueron más los vacíos que los aciertos que quedaron de la primera fase.

En busca del gol perdido

El problema más delicado de la Selección es que carece de un goleador, y en general, no tiene gol. ¡Casi nada! Lleva solo dos tantos en el torneo, mientras que sus rivales del grupo lo superaron. Venezuela lleva 5; y Brasil, 3. Y si miramos el grupo B, Ecuador, que anda sobrado, lleva 8 tantos. Eso pone a pensar al entrenador.



“Esperamos encontrar los goles que nos permitan sumar los puntos”, dijo el técnico Arturo Reyes antes del partido contra Bolivia, cuando el gol no aparecía.



Uno de los goles de Colombia lo hizo Iván Angulo, el atacante más desequilibrante que tiene y quien anotó justo el día que arrancó de suplente y entró como salvador, contra Bolivia. El otro gol lo hizo un defensor central, el capitán Carlos Cuesta, otro gol milagroso, el de la clasificación.



El equipo puede argumentar que la pelota no les quiere entrar, que tienen mala suerte, y que por algo llevan cinco remates en los palos, pero esa justificación no es suficiente. Sus delanteros no tienen gol. Ni Rivaldo Correa, ni Jáder Valencia (que se hizo expulsar contra Chile), por citar a los que juegan más en punta.

Hay que seguir trabajando en tener más elaboración de juego y tener eficacia FACEBOOK

TWITTER

El propio Reyes ha dicho durante el torneo que a los jugadores les puede pesar la ansiedad, que hay que estar más tranquilos para definir. Para esta etapa definitiva se necesita de esa calma. “Hay que seguir trabajando en tener más elaboración de juego y tener eficacia”, reconoció el entrenador el pasado viernes, tras el difícil triunfo contra Chile.

Falta elaboración

La otra falencia, que quizá es igual de importante, tiene que ver con la gestación de juego. Para que haya gol se necesita o de un artillero descomunal que no desaproveche una pelota (lo que no hay) o construir esas oportunidades con diferentes fórmulas. Colombia reitera en su juego por las bandas. El gol de Cuesta contra Chile es atípico, es gol de desespero, lucha y corazón, no de construcción. Sí, con lucha también se gana, pero esa no es la fórmula más recomendada si se quiere clasificar al Mundial, y el equipo es reiterativo en el juego por las bandas. Le falta juego interior.



Justamente, Colombia depende mucho de la genialidad de Yeison Tolosa, el volante 10 que tiene mucho talento, buen remate, que gesta, pero que no es un creativo como tal, que juega más cómodo hacia los costados. Pero si el rival lo anula, el equipo sufre un cortocircuito, porque no tiene a otro de esas características. A veces apela al ágil Angulo, que es de esos jugadores que tienen mil pulmones y mil gambetas, pero que se asocian poco, o Enamorado, que ha tenido menos aparición y ha dejado chispazos. Pero de ahí se desprende el otro problema y es que su juego es más trepidante que elaborado, que es más individual que colectivo.

La defensa, a mejorar

En zona defensiva también se han presentado grietas. Colombia cuenta con dos centrales que se han destacado y transmiten esa confianza, Reyes y Cuesta. Pero de todas maneras el equipo es vulnerable, porque falla en la entrega de la pelota cuando va saliendo y queda mal parado. Venezuela fue el que más lo atacó; Brasil lo hizo poco, pero con peligro, y Chile le llegó tres veces y remató al arco. Esto pasa porque hay deficiencias en la zona de marca, donde pasan muchas pelotas rivales. Además, Colombia sintió la lesión del volante Yéiler Góez, uno de los más destacados del arranque y quien no estuvo en los últimos dos partidos.



En ese sentido, y para rematar, hay un punto que el propio cuerpo técnico ha evaluado, y tiene que ver con el desgaste físico. Pesó haber jugado los tres primeros partidos en horario de 3:10 p. m., con el clima más fuerte. Y también les pesó no haber descansado en esas primeras tres fechas. Ahora, Colombia tiene unos días para recuperarse antes de iniciar el hexagonal. Aún se espera mucho de esta selección. “Este Suramericano es difícil, es complicado, es parejo y hay que saberlo jugar.

Tenemos plena confianza en los jugadores que están acá y el objetivo más importante es el grupal, no el individual”, reconoció Reyes.





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET