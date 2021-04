¿Cuánto ganaría Mbappé en el Real Madrid?

Kylian Mbappé es uno de los jugadores que quiere el Real Madrid para las próximas temporadas, tanto, que hasta ya se sabe cuánto recibiría el francés en el club español.

La prensa de ese país advierte que el delantero no ganará lo mismo que obtiene por su fútbol en el París Saint-Germain (PSG), pues el Real Madrid le pagaría solo 15 millones de Euros, mientras que el club actual le oferta 30.



(Además Análisis: tiempo de revancha para Colombia en la Copa Libertadores)



Se comenta que es tanta la ilusión de Mbappé de ir a España, que no le importaría dejar atrás al PSG , pero eso todavía no se ha decidido.



También se comenta que el Real Madrid pagaría entre 120 y 150 millones de euros por el traspaso del delantero.



DEPORTES

También le recomendamos:

-Este será el lote de colombianos en el Tour de los Alpes



-¡Feliz cumpleaños, 'profe' Rueda!