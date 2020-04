La charla de Valderrama con Ruggeri: el ‘Pibe’ habló de todo

Oscar Ruggeri, capitán de la Selección Argentina el inolvidable 5 de septiembre de 1993, el día que Colombia le ganó 5-0 a Argentina, dice que no vio a Carlos Valderrama ese día. El ‘Pibe’, en cambio, no solo asegura que lo vio, sino que le dejó un recuerdo.

“Me dice que no me vio, pero ese día me dio un machetazo en la rodilla, que todavía tengo la marca”, recordó Valderrama. A lo que Ruggeri replicó: “Fue la única que pude hacer, creo que le hice un corte, y no me dijo ni ‘ah’ en la cancha, Otro te pelea, te va a buscar, me miró y ya”.



Hoy la relación entre ambos es de admiración mutua y de amistad. “Ese es uno de los jugadores, sacando a Messi y Maradona, que está un escalón atrás de esa gente, está en ese grupo de jugadorazos. Es buena gente, lo conocí después de dejar la carrera, nos hemos encontrado varias veces. Nos hemos reído tanto, la gente lo quiere tanto, mantiene ese pelo rubio, a nosotros se nos cae, no sé qué hace”, dijo Ruggeri en medio de una charla en la que Valderrama dijo de todo, en el programa ’90 minutos de fútbol, de Fox Sports. Acá, el resumen:



(Le puede interesar: Ministro del Deporte propone torneos sin público y por TV)



Así fue el 5-0. “Fue un partido bravo, el que ganaba pasaba directamente, nosotros jugamos con el empate. Los primeros 20 minutos fueron duros, pero Óscar (Córdoba) tenía las manos puestas, ese día se puso cuatro manos, yo digo que tenía guantes de béisbol, no pasaba nada. Después de eso, nosotros, pin, pin, pin. Ese gol terminando el primer tiempo fue un golpe duro, sentíamos que ustedes iban a entrar desesperados. Ahí es donde cambia el partido. Siempre que veo a Córdoba le digo: ‘¿Y los guantes de beisbol donde están?’”.



El partido con Rumania en Estados Unidos-94. “Nos decían candidatos porque uno se lo ganó en la eliminatoria, por la forma en que jugamos. Éramos contundentes. El primer partido lo jugamos mano a mano contra Rumania. Yo he visto ese partido de nuevo: silo jugamos 10 veces, solo perdemos ese. Nos hicieron dos goles casi desde la mitad de la cancha. Ganaron el partido que tenían que ganar”.

¿Los mareó el 5-0? “Nosotros después de ese partido seguimos jugando, jugamos como 20 partidos antes del Mundial, nos fuimos a Europa y no perdimos ningún partido, jugábamos bien. Nos pasó que el Mundial y la Copa América son campeonatos cortos: si pierdes el primer partido, el segundo debes ganarlo obligado y nosotros perdimos los dos partidos seguidos. A nosotros no nos endulzó nada, para nosotros es el mejor equipo que se ha conformado en el fútbol colombiano. En Italia teníamos a (Arnoldo) Iguarán, que era el mejor goleador colombiano y se nos lesionó antes del primer partido. ¿Qué hizo Maturana? Jugamos con cinco volantes. En el 94 estábamos completos, el Tino, el Tren, Valenciano, Aristizábal y el Pipita De Ávila. Fue el mejor equipo que conformó el futbol colombiano”.



La muerte de Andrés Escobar: “Eso no se supera. Fue un momento bravo, ya estábamos eliminados y Maturana nos dice que el que se quiera ir a Colombia, se vaya, y el que se quiera quedar, se queda. Me quedé allá, me olvidé un rato del fútbol, solo vi las finales del Mundial. Cuando llego a Bogotá, me levanto para bajarme y la azafata me detiene, me dice que me quede de último. ‘Tengo una noticia’, me dijo. Pensé que era una noticia familiar. ‘Carlos, pasó esto, asesinaron a un compañero suyo’. No me dijo el nombre. Cuando ella me dice eso, todavía estoy temblando, no me podía parar. Yo no ataba cabos, uno sabía los jugadores que salían, Andrés no estaba en la lista, pensé que era Fausto. Cuando me dice que era Andrés me dio más duro. A mí personalmente no se me va a olvidar nunca, que por jugar al fútbol lo asesinen a uno”.

"UNA DE LAS VERGÜENZAS MÁS GRANDES QUE TUVE FUE EN EL PARTIDO ANTE COLOMBIA"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri y un imperdible diálogo con el 'Pibe' Valderrama: "Me dice que no me vio en la cancha y me pegó un 'machetazo' que me cortó la rodilla". pic.twitter.com/28DUl14OFa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 20, 2020



El escorpión de Higuita en Wembley. “El Loco es mi amigo. Nos hablamos casi cada dos días. El Loco no permitió verlo en la cárcel. Mandó la orden, que no fuera nadie. Ese es mi hermano del alma. ¿Sabe qué pasó el día del escorpión? Se termina el primer tiempo, vamos pa’l camerino. Entró Bolillo enloquecido: ‘Ajá, Renato, ¿qué pasa aquí, pensás que esto es una recocha?’. Le habló fuerte, pensé que el Loco se iba a volver locos. ¿Sabes que le dijo? ‘Hernán, pero me salió bien…’”.



¿Qué jugador argentino se pareció al Pibe? “¿Que Riquelme tenía cosas mías? ¡Yo tenía cosas de Riquelme! Esas son palabras mayores, ustedes hablan de Bochini, cuando Independiente ganó todas esas copas, me acuerdo de Bertoni… Imagínate, comparan al Pibe Valderrama con Riquelme, a mí se me paran los pelos, son palabras mayores”.



Su ídolo. “Yo no cambio a mi ídolo: Diego Armando Maradona. ¿Sabes desde cuándo sigo a Maradona? Cuando vino a jugar a Pereira con Argentinos Juniors, se llevó a todos los 11 del equipo. Desde esa vez lo empecé a seguir. Se sacó al arquero, lo esperó y lo volvió a sacar”.

El mejor jugador colombiano hoy: “James Rodríguez”.



El legado de José Pékerman: “Pékerman nos dio alegría, nos devolvió a un campeonato mundial y de la manera en que lo hicieron, jugando bien. En las dos eliminatorias, esos equipos jugaban bien y ahí está la muestra, hay muchos jugadores en Europa. Pékerman nos dio categoría y reconocimiento, hicieron la mejor presentación en un mundial, llegaron más lejos que nosotros. Estamos agradecidos con Pékerman, por el estilo de juego, por los jugadores que sacó y por los resultados”.



¿Pudo llegar Colombia más lejos en Rusia 2018? “A nosotros también nos pasa que en los partidos definitivos se nos cae un jugador importante. A Polonia le ganamos 3-0 y jugamos bien. Contra Inglaterra se lesionó James. Siempre se lesiona uno, expulsan a uno o no estamos. Ese día, en el partido contra Inglaterra, con el equipo completo, cualquier cosa habría pasado”.



El elogio a Rafael Santos Borré. “Borré, no joda, qué goleador. Esos son jugadores distintos. Hay goleadores que son goleadores. Ronaldo, el portugués. Pero Rafa es goleador y te tira una pared. Rafa es un jugador moderno, distinto, un goleador diferente, marca al back central, no te deja salir, y si te la dejas ahí te la mete. Puede jugar en cualquier equipo de Europa”.



DEPORTES