La razón por la que James y Shannon no pasaron el año nuevo juntos

El mundo de la farándula se sorprendió cuando se conoció que el futbolista colombiano James Rodríguez y su novia Shannon de Lima no pasaron el fin de año juntos.

James y de Lima estuvieron separados durante esta Navidad y año nuevo. Él estuvo en Inglaterra y a ella se le vio en Miami con su hijo, pero nada de estar juntos.



De inmediato, los rumores de una separación comenzaron a ser la comidilla del día, pero todo se aclaró rápidamente, gracias a los medios de comunicación que siguen paso a paso este romance.



El portal Minuto E señaló que las medidas tomadas por el aumento de casos de contagio con el nuevo coronavirus fue la causa principal para que James y Shannon no pudieran estar juntos.



Las recomendaciones de no desplazarse en este caos de salud en el mundo les impidió pasar diciembre juntos.Cada uno sigue en su desempeño diario, pero con la idea de encontrase lo más pronto posible.



