Carta de despedida de Dudamel: se va de la Selección de Venezuela

Rafael Dudamel hizo oficial su renuncia a la dirección técnica de la Selección de Venezuela, primer rival de Colombia en la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Y para ello, publicó una carta abierta en sus redes sociales.

Dudamel, de 46 años y amplia experiencia como jugador en el fútbol colombiano (pasó por Huila, Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios y América), estaba en el cargo desde abril de 2016.

Esperaba tener un proceso a largo plazo para llevar a Venezuela por primera vez a una Copa del Mundo de mayores, tras haber alcanzado la final del Mundial Sub-20 en 2017.



"Mi relación con la dirigencia se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar", dijo en su carta de despedida.

"Dejo el cargo de seleccionador nacional para que a un nuevo entrenador se le puedan brindar las condiciones de trabajo que a mí ya no se me ofrecían, indispensables para alcanzar el tan anhelado sueño", agregó.



Aunque en su carta de despedida no habló de su futuro, medios brasileños dan como un hecho su vinculación al Atlético Mineiro, de Brasil. También estuvo en la baraja para dirigir a Millonarios, pero este club escogió a Alberto Gamero.



