¿Como idiotas? Duras críticas en Francia por cancelar la Liga

Mientras cuatro de las cinco grandes ligas del fútbol europeo como la alemana, la española, la inglesa y la italiana vuelven a su actividad habitual, o ya tienen fechas de reanudación, en Francia crecen las críticas por dar por finalizada la Ligue 1 hace un mes.

Este viernes fue el prestigioso diario L'équipe, el que prendió el debate con una polémica portada, en la que se preguntan si fueron idiotas al dar por terminado el campeonato producto del coronavirus.



¿Como idiotas? Es el título del diario, cuestionando que Francia es la única gran liga europea que no retomará su calendario, a falta de un protocolo para reanudar el campeonato.



El 30 de abril el primer ministro francés Edouard Philippe decretó que "la temporada 2019/2020 de fútbol no podrá reanudarse ya que no habrá grandes manifestaciones deportivas hasta el 1° de septiembre", por lo que la Ligue 1 definió su final, dando por campeón al PSG.



La une du journal L'Équipe ce vendredi 29 mai.



