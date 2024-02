¡Bombazo! Mbappé ya habría firmado con el Real Madrid: cifras del contrato y anuncio

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid parece ser un secreto a voces en Europa. La estrella de la selección francesa solo tendría en su cabeza jugar en el cuadro blanco y no tiene entre sus opciones renovar con el París Saint-Germain o llegar a la Premier League.



Todos los caminos conducen a Madrid, así lo reveló este lunes el diario Marca de España, señalando que Kylian Mbappé ya tiene firmado un acuerdo con el equipo de Chamartín.

Mbappé ya habría escogido su futuro. Foto: Archivo EL TIEMPO.

La semana pasada, se conoció que el jugador de 25 años de edad le comunicó al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, que no iba a renovar su contrato para la próxima temporada y que se irá como agente libre el 30 de junio de este año.



Mbappé ha sido claro con el club francés desde el año pasado, cuando anunció a la dirigencia que no iba a hacer efectiva la ampliación automática de contrato hasta el 2025.



De hecho, revelaron los principales los medios franceses que el astro fue enfático en decirle a Al-Khelaïfi que no ofrecieran una renovación porque ya tenía clara su decisión definitiva: firmar por el Real Madrid.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

Mbappé, el acuerdo millonario

Según lo informado por Marca, Kylian Mbappé tiene un acuerdo cerrado con el Real Madrid desde hace dos semanas, incluso se habla de que ya plasmó su firma para ser nuevo jugador 'merengue' desde el 1 de julio.



La cifras del acuerdo son millonarias, Mbappé tendría un salario que está entre los 15 y los 20 millones de euros, un salario similar al que percibe el brasileño Vinicius Jr, pero no superior. Eso sí, ganará más que el inglés Jude Bellingham.



Por ser jugador libre, el galo y su familia van a recibir una prima de fichaje muy jugosa. En 2022, cuando también estuvo cerca del Madrid, se habló de una suma por firmar era de 130 millones de euros. Sin embargo, esta vez podría ser inferior a los 50 millones, revelaron en el programa 'El Chiringuito'.

Kylian Mbappe (C) poco pudo hacer ante el poderìo del equipo inglés. Foto: AFP

Lejos quedaron las estrambóticas cifras que percibía en los últimos años en el París Saint-Germain, donde cobraba 212 millones de euros brutos (111 netos), 72 millones de euros en el solo salario y 60 por una prima de renovación.



En España recalcan que el único detalle a limar en el contrato entre el Real Madrid y Kylian Mbappé son los derechos de imagen del jugador, el club blanco tiene una política de quedarse con el 50 por ciento de los derechos de todos los futbolistas de la plantilla.



El medio citado explicó que el Real Madrid y el jugador van a comunicar su acuerdo y el fichaje cuando el Real Madrid y el PSG ya no se encuentren en competencia por títulos oficiales.

Kylian Mbappé. Foto: AFP

Por último, se reveló en Francia que Nasser Al-Khelaïfi y el PSG le van a preparar una despedida a la altura y un homenaje, como pocos vistos en el cuadro del Parque de los Príncipes.

