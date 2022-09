Kylian Mbappé ha "decidido no tomar parte en la sesión de fotos prevista" el martes con la selección francesa tras la negativa de la federación a "modificar la convención" de los derechos de imagen de los jugadores, hizo saber el futbolista este lunes en un comunicado transmitido a la AFP.

Mbappé, en rebeldía

Neymar y Kylian Mbappé Foto: Bertrand Guay. AFP

La estrella de los Bleus y del París Saint-Germain "y sus representantes (...) lamentan vivamente que ningún acuerdo haya podido, como se había pedido, ser alcanzado antes de la Copa del Mundo" sobre este tema, que ya fue motivo de polémica en marzo.



En los diferentes encuentros, los consejeros de Mbappé, en particular su abogada, Delphine Verheyden, con los dirigentes de la FFF, habían podido "exponer su posición en cuanto a la necesidad de modificar la convención que rige las condiciones de utilización de su imagen", añade el comunicado, y un acuerdo parecía haberse encontrado a principios de junio.



Pero el presidente de la FFF, Noël Le Graët, explicó este lunes en L'Équipe que "nada cambiará de aquí al Mundial".



Con estas declaraciones "enviando las negociaciones hasta después del Mundial, Kylian Mbappé, fiel a sus posiciones y como había indicado a la FFF, decidió por tanto no tomar parte en la sesión de fotos prevista mañana (martes)".



Esta decisión "no cuestiona evidentemente su compromiso total y su determinación para contribuir al éxito colectivo del equipo nacional para las importantes citas deportivas venideras", concluye el comunicado.

