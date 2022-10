Kylian Mbappé decidió quedarse en el PSG, aunque tenía casi todo listo para irse al Real Madrid a mitad de año. Sin embargo, a pesar de que recibió todo el poder de los dueños del equipo, la relación con el club parece rota.

Mbappé podría anticipar su salida del PSG, molesto por las situaciones que ha vivido en el último tiempo. El diario español Marca asegura que el club no le ha cumplido a Mbappé algunos puntos tras la renovación de su contrato.

Las promesas incumplidas que harían que Mbappé se vaya



“La dirección deportiva le realizó una serie de promesas, la mayoría inviables, para que estampase su firma y renovase hasta 2024. Ese fue el trato, y no hasta 2025, como destapó L'Équipe. El jugador, de hecho, aceptó posar con una camiseta con un 5 al final, en lugar de un 4, en señal de buena predisposición y agradecimiento al equipo de su ciudad”, dice Marca.



La dirección deportiva del PSG estaría dispuesta a abrirle a Mbappé las puertas de salida del club, con una única condición: que no vaya al Real Madrid, un club con el que el París Saint-Germain tiene las relaciones rotas.

Liverpool sería la puerta de salida para Mbappé



El único club, según Marca, al que el PSG estaría dispuesto a transferir a Mbappé en el mercado de invierno es el Liverpool, con lo cual se abriría la posibilidad de que sea compañero del colombiano Luis Díaz.

Luis Díaz Foto: Peter Powell. Efe



No sería la primera vez que Mbappé coincidiera con una figura colombiana. En sus primeros años en el Mónaco, fue compañero de equipo de Radamel Falcao García, al que, además, le reconoció siempre su aporte en el crecimiento profesional.



Ya Mbappé había manifestado, en la concentración de la Selección de Francia, su descontento con algunos temas del juego del PSG. "Aquí me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un número 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente", señaló el pasado 22 de septiembre.



Una de las promesas a Mbappé en el PSG era la contratación de un ‘9’ de primer nivel. "No sé lo que le prometieron antes, pero cuando yo llegué se habló de traer un cuarto atacante, con un perfil que se pueda combinar con los que hay y que permitiera a Kylian estar el máximo posible en su zona predilecta. Pero no llegó", dijo el DT Christopher Galtier.



