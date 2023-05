El invierno de 2024 se anuncia como el de 2021. Al menos en lo que se refiere a la actualidad sobre Kylian Mbappé y su posible continuidad en el París Saint-Germain.

¿Mbappé se va del PSG?

Kylian Mbappé Foto: AFP

Según publica este miércoles L'Équipe, el jugador no activará su temporada suplementaria en París, por lo que quedará libre en julio de 2024.



Cuando el 21 de mayo del año pasado todo el Parque de los Príncipes celebró la renovación del atacante francés, una oleada de alivio recorrió la ciudad, tras meses de intensas negociaciones y sucesivas embestidas del Real Madrid, que llegó a poner 200 millones de euros encima de la mesa.



Era un triunfo de los propietarios cataríes del PSG, pero una victoria parcial, porque en realidad el contrato de tres temporadas suplementarias escondía un detalle: la última era opcional y dependía de la voluntad del jugador.



Mbappé tiene ahora hasta el 31 de julio para activar o no ese año extra en el club al que llegó en 2017 tras el pago al Mónaco del segundo traspaso más alto de la historia (180 millones), y con el que cinco años más tarde firmó el mayor contrato que nunca ha conocido el fútbol. Y, según L'Équipe, no tiene intención de hacerlo.



A sus 24 años, el jugador se ha convertido en el más preciado del mercado, una condición que quiere aprovechar al máximo para elevar la exigencia de su club actual. Por eso les coloca sobre la cabeza la espada de Damocles de su continuidad, una advertencia de que el esfuerzo inversor no debe detenerse. Si no activa esa cláusula,

Mbappé será libre de negociar con otros clubes a partir de enero próximo, seis meses antes de que finalice su contrato.



El PSG volverá a vivir las pesadillas del año pasado, el Madrid a alimentar la esperanza y el resto de Europa a soñar con atraer al jugador.



El PSG ya ha demostrado en el pasado que el francés es su prioridad absoluta, lo que resta opciones a una salida este verano, aunque eso le aseguraría una importante indemnización de traspaso, si bien el dinero no falta en Doha.

EFE