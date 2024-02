Números del acuerdo Mbappé y Real Madrid: nuevo salario y dinero perdido por dejar PSG

La bomba saltó este lunes cuando se reveló que el delantero francés Kylian Mbappé ya había firmado un nuevo vínculo con el Real Madrid, club al que llegará como agente libre tras terminar contrato con el París Saint-Germain.



Con esto, el presidente Florentino Pérez da su tercer golpe histórico en el mercado de fichajes de Europa, tras el de Luis Figo, en el año 2000, y la contratación de Cristiano Ronaldo en el 2009.

Kylian Mbappe (C) poco pudo hacer ante el poderìo del equipo inglés. Foto: AFP

Mbappé pierde dinero al llegar al Real Madrid

Kylian Mbappé habría decidido fichar por el Real Madrid desde el año pasado, cuando le anunció al PSG que no iba a hacer efectiva la opción de renovación por un año más.



Además, le comunicó la semana pasada al presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, que su decisión de jugar en el equipo 'merengue' era definitiva y le pidió no ofrecer una nueva extensión de contrato.



El deseo de Mbappé lo hará perder dinero, ya que el cuadro español no podrá pagar las mismas cifras que le giraba el cuadro francés, que tiene un músculo financiero apoyado en el petróleo de Catar y del emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

Según reveló el diario Marca de España, el jugador de 25 años de edad se reducirá considerablemente su salario y va a devengar entre 15 y 20 millones de euros, lejos de los más de 35 millones que percibía en el PSG, en el que ganaba 32 millones al año.



Además, el astro francés va a firmar un contrato de cinco temporadas de duración con el Real Madrid, diferente al que firmó en el 2022 con el PSG: pactó un contrato de dos años con uno opcional, una prima de renovación de 30 millones de euros y un bonus de fidelización de 40 millones.



Kylian también habría bajado sus pretensiones económicas en el tema de la prima de fichaje como jugador libre. En España revelan que no será superior a los 50 millones de euros, diferente a la que le ofrecieron en el 2022 de 130 millones.

Kylian Mbappé Foto: AFP

En total, al Real Madrid le va a costar el fichaje de Mbappé uno 50 millones de euros netos por temporada, lejos de los más de 110 millones netos que le costaba el jugador al equipo del Parque de los Príncipes.



Por su parte, medios en Francia indican que la directiva del PSG es consiente de la salida de su estrella y es muy complicado que presenten una oferta de renovación para no perder a su joya.



“Seguro que quiero que Mbappé se quede. Para mí es el mejor del mundo y para mí el mejor club para Kylian es París”, fueron las palabras de Al-Khelaïfi hace unos días en la prensa.

Kylian Mbappé Foto: EFE

La derrota del PSG estaría consumada y Kylian Mbappé se podría vestir de blanco el próximo 1 de julio, sería el fichaje galáctico que buscaba Florentino Pérez para estrenar el estadio Santiago Bernabeu tras su remodelación.

