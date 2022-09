Aunque anotó un tremendo golazo con Francia ante Austria, Kylian Mbappé sigue siendo noticia en los últimos días por temas extrafutbolísticos.

Al escándalo que rodea a los hermanos Pogba, en el que se lo menciona, se le sumó esta semana la disputa por sus derechos de imagen con la selección gala.



Y ahora, en medio de esos embrollos, la prensa de entretenimiento publica fotografías que demostrarían que su relación con la reconocida modelo transgénero Inés Rau sería una realidad.



(No deje de leer: Como Shakira y Piqué: escandalosa separación sacude y divide al mundo del fútbol).

Mbappé, en el ojo del mundo

Facebook Twitter Linkedin

Kylian Mbappe y Christophe Galtier, durante la rueda de prensa del París Saint-Germain. Foto: EFE. EPA. YOAN VALAT

El delantero Kylian Mbappé afirmó que "todo el equipo quería" modificar el convenio sobre los derechos de imagen de los jugadores de la selección francesa y que él elevó la petición a la federación "incluso a costa de ser criticado".



"No soy yo, es todo el equipo que quería esto. A mi no me molesta ponerme enfrente del escenario, incluso a costa de ser criticado, si es beneficioso para mis compañeros", dijo el astro del París SG tras la victoria francesa sobre Austria (2-0).



El lunes, el delantero estrella del París SG hizo saber públicamente a través de un comunicado a AFP que rechazaba participar en una sesión de fotos promocionales de la selección por la negativa de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a negociar el convenio de derechos de imagen antes del Mundial de Catar.



Sobre el tema de los hermanos Pogba, Mathias Pogba, encarcelado provisionalmente por presuntamente participar en un chantaje a su hermano Paul, acusó al actual jugador de la Juventus de Turín de echar un mal de ojo a Kylian Mbappé en los octavos de Liga de Campeones, del 6 de marzo de 2019, entre el PSG y el Manchester United.



"A la petición de Paul, el brujo se encargó de neutralizar a Kylian Mbappé que estaba entonces en fulgurante ascensión, superaba claramente la notoriedad de Paul (...) Kylian fue en ese partido la sombra de sí mismo ante un equipo de reservas", dijo.



Y ahora, cobran eco unas imágenes con su supuesta nueva novia.



(Siga leyendo: Edwin Cardona: el polémico video por el que lo llenan de críticas en Argentina).

La mujer que sería la nueva pareja de Kylian Mbappé



Facebook Twitter Linkedin

"Los mensajes de aliento que recibí han sido maravillosos, aunque aún algunos me dicen que soy fea y nunca se me debería permitir posar en Playboy", dijo el jueves en una entrevista telefónica. Foto: Instagram @supa_ines

Versiones de prensa italiana y francesa afirman que Mbappé tiene una nueva pareja.



Se trata de Inés Rau, la primera modelo transgénero en aparecer en una portada de la revista Playboy.



Rau tiene 32 años y en su autobiografía, 'Mujer', relató su historia y cómo ha tenido que luchar contra los prejuicios de la sociedad.



La modelo se sometió a una cirugía de reasignación de sexo a los 16 años.



Por ahora, ni la modelo ni el futbolista han desmentido o confirmado que exista la relación.



Entretanto, las imágenes de ellos juntos parecen darle alas a los rumores.

Inés Rau 👉🏽❤️ se habría robado el corazón de Kylian Mbappé el delantero del Paris Saint-Germain ⚽



Enterate de toooodoo 🌎https://t.co/GsUPRLnPF1 pic.twitter.com/cyEqgy4RF2 — radiocityfm107.1 (@radiocityfm_ok) September 7, 2022

ULTIMA HORA 📰 "Se confirmó el románce entre Mbappe y la modelo transgénero Ines Rau". Esto es simplemente absurdo, muy raro y bizarro pensar que en esta sociedad alguien pueda relacionarse con una persona que no deja que Messi patee un penal. pic.twitter.com/G6Zx8rx7O7 — EL DIEZ TV (@ELDIEZTVOFICIAL) September 22, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES