La dirección del Paris Saint-Germain está sorprendida por la carta de su estrella Kylian Mbappé en la que comunica que no ejercerá la opción para jugar una temporada más a partir de 2024, informa este martes la prensa francesa, que habla incluso de cierto "cansancio" con el jugador.

Después de que L'Equipe avanzó en primicia la pasada noche de que Mbappé había enviado una carta al PSG para anunciarle que no ejercerá la opción para un año más, por lo que el club se planteaba traspasarlo ya para que no se vaya gratis dentro de doce meses, las páginas deportivas arden hoy con el futuro inmediato del capitán y estrella de la selección francesa.

'No se irá gratis'

Los mensajes que llegan del club a los diferentes medios son coincidentes: la carta ha sorprendido a la dirección, pero esta advierte de que, si el jugador quiere irse, no será gratis.



Le Parisien, el medio considerado con mejores fuentes dentro del club de la capital francesa, señala que el PSG "lamenta no solo la forma sino también el momento" del envío de la carta por parte de Mbappé.

Kylian Mbappé, en acción en el juego entre Francia y Países Bajos. Foto: Franck Fife. AFP



Añade que en el club "predomina el asombro", más aún por el hecho de que el envío de la carta no era necesario desde el punto de vista legal "para dejar constancia de la decisión" de no continuar más allá de 2024.



Y destaca que en el PSG "algunos ven un medio de presión mediática" por parte del jugador, que se produce "solo un año después de la firma de uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte" entre Mbappé y el equipo de la capital.



Añade que la dirección espera "pasos positivos" para avanzar hacia una renovación pero recalca que, si no se producen, el PSG "no quiere, sobre todo, que se vaya gratis al final de su contrato".

Van por él

Son varios los clubes que tienen la opción de apostar por el delantero francés y en priimera fila está el Real Madrid, que desde hace tiempo lo quiere.



Sin embargo, hay varios problemas, entre ellos, que no es el único equipo que puede 'conquistar' al jugador y que el PSG no quiere que se vaya al elenco español.



Y el otro, es que hay dos poderosos clubes de la Liga Premier con todo el potencial para realizar la inversión grande.

Kylian Mbappé Foto: AFP

Con dinero y ganar

Uno de ellos es el Chelsea. Según The Times, el club azul lo tiene todo y está dispuesto a quedarse con el goleador.



Todd Boehly está entusiasmado y contar con Mbappé sería como zafarse de la amarga temporada que ha tenido su equipo.



Y el segundo es el Manchester United. La familia Glazer está cerca de concretar su venta y sería a un grupo de inversión de Qatar, que está liderado por el jeque Jassim bin Hamad al-Thani.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

Que esa negociación se haga deja cerca a Mbappé de una buena opción al United, pues es el ideal de los propietarios del PSG.



