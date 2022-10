Kylian Mbappé ya se define como la gran novela del próximo mercado de pases. En medio de versiones, filtraciones y desmentidos, este miércoles se conocieron nuevos detalles sobre la estrategia del PSG de cerrarle las puertas.

El director de fútbol del París Saint-Germain, Luis Campos, aseguró este martes que el delantero Kylian Mbappé "nunca" le ha pedido dejar el club, después de que varios medios aseguraran que el futbolista ha solicitado salir en enero, algo que desmintió de forma "categórica".



"Estoy muy sorprendido, todos los días estoy con Kylian Mbappé, nunca me ha pedido a mí, y he hablado con el presidente, y puedo decir que no nos ha pedido nunca partir en enero", señaló el portugués, un hombre muy próximo al delantero francés desde que coincidieran en Mónaco.



Sin embargo, todo apunta a que Mbappé está descontento con el Paris Saint-Germain y que está decidido a marcharse, pese a su reciente renovación, y a la desmentida de Campos.

Nueva versión y cifra astronómica

Facebook Twitter Linkedin

Kylian Mbappé Foto: Yoan Valat. Efe

Sin embargo, este miércoles trasciende en la prensa española nueva información que apunta a que el PSG ya le fijó un nuevo valor a la eventual venta de Mbappé, y la cifra es impresionante.

El club de París, según se ha filtrado, le puso un precio de 400 millones de euros, para que pueda salir hacia el Real Madrid u otro club.



Se trata de una cifra que cierra las puertas hacia una posible partida hacia territorio español, por más que se trate del Real Madrid, o hacia cualquier otro equipo. Sigue la tensión.





DEPORTES

Más noticias de deportes