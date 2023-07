Otro capítulo de la novela del futuro de Kylian Mbappé se ha conocido en las últimas horas, mientras nada se confirma sobre dónde jugará la estrella del fútbol de Francia.

Mbappé, se sabe, quiere salir del PSG, equipo que le ha puesto un precio a su partida, un billete largo que pocos pueden pagar.

Es una opción



Ya se sabe que rechazó una jugosa oferta del fútbol de Arabia Saudí y ya se conoce de varias opciones a donde puede recalar.



Lo último que se supo es que, según una información de ‘Daly Mirror’, el PSG habría abierto las negociaciones con el Liverpool.



Se conoció que Mbappé podría ser cedido por una temporada al elenco en el que está el colombiano, Luis Díaz.

Kylian Mbappé con PSG. Foto: EFE



“Se advierte en Sport de Barcelona que “sería una operación que supone un giro de 180 grados en el caso y que podría desbloquear el callejón sin salida en el que están instalados el PSG y Kylian Mbappé desde que el futbolista”.

¿Y el Real Madrid?



Y agrega: “La decisión del delantero francés ha dejado al club parisino en posición de inferioridad respecto al Real Madrid, que solo tiene que esperar pacientemente un año más para llevarse al futbolista sin tener que pagar traspaso”.



El club español no se ha movido a pesar de conocer ya el precio en que el PSG ha tasado salida del delantero: 250 millones. Florentino Pérez, el presidente, se dice, no modificará el plan trazado.



“La irrupción del Liverpool puede desencallar la situación. Los ‘reds’ ya intentaron el fichaje de Mbappé el pasado verano, antes de que el internacional galo aceptara la multimillonaria oferta de renovación que le puso encima de la mesa el PSG. Y ahora, están dispuestos a hacer un esfuerzo para satisfacer los deseos de su entrenador, Jürgen Klopp, que considera que el equipo necesita un goleador para volver a pujar por títulos. No hay que olvidar que el Liverpool se ha visto relegado a jugar esta temporada la Europa League después de ser sexto en la Premier League”, dice la información.

