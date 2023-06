Kyllian Mbappé aseguró este martes que ya en julio del año pasado anunció al PSG que no prolongaría su contrato más allá de 2024 y que su correo de ayer solo confirmó esa decisión.

La dirección del club fue informada desde "el 15 de julio de 2022 de su decisión y el correo (de ayer) tenía el único objetivo de confirmar lo que ya se había precisado previamente de forma verbal", según un comunicado del jugador enviado a la agencia AFP.

'No se discutió'

"Kylian Mbappé y su entorno afirman no haber discutido de nuevo con el club ese punto durante el último año, excepto hace 15 días para anunciar el envío del correo", indica el comunicado.



Añade que el jugador, "tras haber afirmado públicamente" que jugaría en el PSG la próxima temporada, "no ha solicitado salir este verano, sino que ha confirmado al club la no activación de su año suplementario".

El comunicado del jugador parece una respuesta a la reacción del club, que según varias informaciones de prensa había mostrado su incomprensión y desencanto por el hecho de que Mbappé hubiera enviado el documento divulgado el lunes por L'Equipe, para confirmar que no activaría la opción de una temporada adicional.



