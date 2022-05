Kylian Mbappé "prácticamente" ha decidido si permanece en el París Saint-Germain o si cambiará de equipo, pero no desveló sus planes este domingo durante la ceremonia de entrega de Trofeos de la UNFP, donde recibió la distinción de mejor jugador de la temporada en la Ligue 1 francesa

¿Mbappé, al Real Madrid?

Facebook Twitter Linkedin

Kylian Mbappé Foto: Yoan Valat. Efe

"Sí, sí, prácticamente", respondió el delantero al ser preguntado si había tomado una decisión. El misterio por saber si se queda o se va, presumiblemente al Real Madrid, está "prácticamente terminado".



Mbappé precisó en zona mixta que anunciará su decisión "antes" de los partidos de la selección Francesa de junio durante la Liga de las Naciones. Los 'Bleus' reciben a Dinamarca el 3 de junio, y para entonces la intriga sobre su futuro se anuncia despejada. Abordado por las preguntas sobre el escenario del Pavillon Gabriel de París, no dejó escapar ningún indicio, pero agradeció "al París SG que me ha permitido venir, a mis compañeros, al entrenador".



"Continúo mi historia, continúo ganando, nunca me conformo y eso me alegra", añadió.



Presente en la ceremonia y en el 'Mejor equipo de la temporada', su capitán Marquinhos dijo: "Espero que la temporada que viene él vuelva a ganar este trofeo". "Es siempre un placer enorme estar aquí, un honor, es por eso que he insistido en venir", explicó el laureado, justo antes de volar a Catar donde su equipo efectúa una corta estancia de dos días.



"Ganar una tercera vez consecutiva es increíble, gracias a todos los que han votado por mí", comentó Mbappé.



(No deje de leer: Luis Díaz y el video del 'lujito' en Liverpool vs. Chelsea que pocos vieron).



En mayo de 2019, aprovechó la tribuna de los trofeos del sindicato de jugadores (Unión Nacional de Futbolistas Profesionales) para lanzar un mensaje, anunciando que llegaba a "un segundo punto de inflexión en su carrera" y que quería "más responsabilidades, tal vez en el París SG, tal vez fuera".



"Cometí el error hace tres años de acaparar la ceremonia, no es lo adecuado", estimó el jugador sobre ese episodio del pasado. Mejor goleador (25 goles) y máximo asistente (17),



Mbappé ha volado esta temporada y ha llevado al París SG a su décimo título de campeón, empatando el récord del Saint-Etienne. El sábado en Montpellier (4-0) dio dos asistencias a Lionel Messi y ayudó al tanto de Ángel Di María, antes de anotar un gol de penal. Vencedor de la Liga de Naciones con Francia, Mbappé fracasó en la Liga de Campeones, pero marcó los dos goles del París SG en la eliminatoria contra el Real Madrid en octavos de final.

AFP