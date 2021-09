El enojo de Mbappé con Neymar, ¿relación rota?

Sin Lionel Messi (lesionado), París Saint-Germain derrotó a Montpellier por 2-0 este sábado en el Parque de los Príncipes, por la octava fecha de la Ligue 1 de Francia. Después de algunos días agitados en el club parisiense por los gestos de Messi al DT Mauricio Pochettino al reemplazarlo ante Lyon, las aguas parecían haberse calmado... Pero no.



Canal+ capturó una imagen de una reacción de Kylian Mbbapé en el banco de suplentes, cuando Julian Draxler convirtió el segundo de PSG. El francés conversaba con el senegalés Idrissa Gana Gueye cuando se quejó de que Neymar no le pasa la pelota. Y puso como ejemplo que sí se conecta con naturalidad con el alemán.



Lo invitamos a leer: (La parábola de James (Último tango))

“¡Ese no me pasa jamás la pelota!”, se pueden leer los labios de Mbappé en las imágenes tomadas por Canal+, en el tramo final del encuentro ante Montpellier.

Ojo a este vídeo de Mbappé enfadado con Neymar nada más sustituirlo hablando con Gueye: "¡Sí, sí, es que no me la pasa!". pic.twitter.com/EXROeteOKr — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 26, 2021

El revuelo fue mayor por la utilización de cierta palabra agresivas en la queja. Según el canal de televisión, Mbappé utilizó el calificativo “clochard” para definir al crack brasileño. Un término que se utiliza para describir a vagabundos o personas sin techo. Aunque según la interpretación coloquial, puede ser también utilizada como “pendejo” o “apestoso”. La frase completa, en francés fue: “Ce ’clochard’' ne me passe jamais le ballon”.



El francés, campeón mundial en Rusia 2018, fue sustituido por el argentino Mauro Icardi a los 42 minutos del segundo tiempo cuando el partido todavía estaba 1-0. Un minuto después, Draxler, también ingresado, marcó el 2-0 definitivo con una asistencia de Neymar, que fue lo que motivó el reclamo de Mbappé.



La imagen, al igual que el “affaire Messi” dio la vuelta al mundo y se hizo viral en las redes sociales. La reacción de Mbappé, seguramente, también está vinculada con que frente a Montpellier no pudo marcar goles y falló tres ocasiones claras. Además, no le gustó ser sustituido por Pochettino. El DT argentino, sin dudas, tiene un gran desafío como conductor de un plantel lleno de figuras: controlar los egos.



Así y todo, PSG es el cómodo líder de la liga local (ganó los ocho partidos que disputó). Este miércoles tendrá un partido sumamente valioso frente a Manchester City, como local, por la Champions League, en el que podría producirse el regreso de Messi. Mientras tanto, las figuras comienzan a expresar su necesidades y lo difícil que es encontrar que todos estén felices y en la misma sintonía.



Tal vez pueda interesarle: (Julian Alaphilippe repitió el título mundial de ciclismo)



Según el portal To foot, la relación entre Neymar y Mbappé siempre fue muy buena y positiva desde lo deportivo. Sin embargo, señalan que desde la llegada de Lionel Messi, las cosas ya no son iguales.



“El buen ambiente que reinaba en el PSG entre Kylian Mbappé y Neymar antes Messi es ya cosa del pasado”, describió el periódico.



Y ante la repetición de problemas, apunta al entrenador Mauricio Pochettino. “¿Puede dirigir a este equipo del PSG repleto de estrellas que exhiben su ego en cada partido? Es difícil de decir. Pero lo cierto es que la gestión del técnico argentino de combinar a los jugadores para que puedan jugar juntos no cuaja”.



LA NACIÓN - Argentina

Grupo Diarios de América