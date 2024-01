Kylian Mbappé, la joya más codiciada del fútbol, libre para decidir su futuro en 2024

“Me voy o no me voy. Me voy o no me voy...”. Kylian Mbappé deshoja la margarita de su futuro. Le llegó la hora de decidir. De afrontar la decisión más importante, de darle el esperado sí al Real Madrid y comprometerse para vestirse de blanco la próxima temporada, o remarcar su firma de renovación con el PSG, o, por qué no, mirar alguna otra posibilidad que se le atraviese en el camino, como la del Liverpool inglés.



Pero el hoy es ya, el hoy es ahora. Mbappé debe terminar de deshojar. Y el planeta fútbol espera expectante a ver cómo se resuelve una de las negociaciones más truncadas de los últimos años.



Mbappé debió pasar su fin de año entre abrazos, brindis y dudas. Debió cerrar la última noche del año mirando al techo, dialogando con el techo, pensando y repensando, hablando consigo mismo, imaginándose cómo se vería vestido con la indumentaria blanca, o mirándose en el espejo con la ropa que lleva actualmente, para que sea por mucho más tiempo; seguramente sus horas pasen con el teléfono en la mano a ver qué nuevo mensaje entra, que otra propuesta, o quizá mirando las redes, a ver ahora con qué equipo lo asocian, qué nueva propuesta surge, como el rumor de que el Liverpool entró una vez más en la puja, que lo quiere, tal como develan versiones de prensa en Europa.



Y mientras Mbappé medita, debe mirar su reloj, o el calendario en la pared, tachando los primeros días del 2024, porque los días, a partir del primero de enero, empezaron a correr más rápido, con grandes expectativas, no solo suyas, sino del fútbol mundial, porque Mbappé arrancó el año como jugador libre de negociar gratis un precontrato con cualquier club del mundo, así lo dice el reglamento de la Fifa, pues su vínculo con el PSG finalizará a mediados de este año.

Luis Díaz y Kylian Mbappé. Foto: EFE Y AFP

Así que el jugador puede negociar, escuchar las ofertas sin que nadie pueda evitarlo, pero debe decidir pronto.



Para Mbappé, su destino depende de una decisión radical, del sí o el no, más no del tal vez o el “lo sigo pensando”. Real Madrid ya tocó su límite, quiere una respuesta ya, hace rato viene buscando el fichaje soñado, ha alucinado con ver al francés siendo presentando en el Santiago Bernabéu, pero sus plazos se acaban.



Según el diario As de España, el límite es el próximo 15 de enero, esa es la fecha que le puso el Madrid para acabar con la incertidumbre que ha rondado esta negociación por años; ya en el pasado Mbappé dejó al Madrid viendo un chispero a última hora, por eso el equipo blanco pone sus límites: 15 de enero y ni un día más para que Mbappé responda.



Si no lo hace, desistiría de su fichaje anhelado, buscaría su plan B, que sería el noruego Erling Haaland, del Manchester City, o un plan C que no se revela aún, pero lo cierto es que la apuesta principal es que Kylian diga que sí y el sueño se haga realidad.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

Marañas de la negociación

Llegó el 31 de diciembre y Mbappé no estaba vestido para la gala, no se había puesto el esmoquin para la renovación con el Paris Saint-Germain, lo que es interpretado como una señal de que su deseo sería no seguir allí, en el club al que llegó en 2017, el de su ciudad natal, París, por el que se decantó cuando era muy joven porque quería seguir jugando en su país y cerca de su familia.



Desde ese entonces, el Real Madrid ya le coquetea y ya ha estado a punto de llevárselo, pero no se ha dado. El romance se ha hecho esperar. Y la prensa parisina especula con que el futbolista podría demorarse más, quizá hasta febrero o marzo, para tomar una decisión, cuando se aclare el panorama del PSG en la Champions League –enfrenta en octavos a Real Sociedad–, en contravía de la paciencia del Madrid.



La Champions iría ligada a la decisión del atacante: ¿seguir intentándolo en un PSG que ni con Messi pudo ganarla o ir al Real Madrid, amo y señor de la competición?

Kylian Mbappe (C) poco pudo hacer ante el poderìo del equipo inglés. Foto: AFP

Su carrera ha sido una constante incertidumbre. Mientras despliega su físico de gacela, su porte excepcional y su montaña de goles con PSG y la selección de Francia, casi siempre ha estado bajo el dilema de qué hacer, de qué es lo mejor. Alcanzó a comprometerse con el PSG hasta el 2025, lo hizo el 21 de mayo de 2022 en el Parque de los Príncipes, incluso posó con una camiseta que llevaba ese número estampado en la espalda, junto al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, en una famosa foto, pero todo se desbarató.



En junio de 2023, Kylian les comunicó a las directivas que su decisión era la de no activar la renovación hasta 2025. Mbappé anunció que cortaba el vínculo en 2024, esto en medio de las tensas relaciones entre las partes, y el Madrid, ahí, al acecho, desplegando sus tentáculos para asegurar su esquivo fichaje.



El comienzo de la temporada 2023-2024 fue traumático entre PSG y el jugador; el club, enterado de su deseo de no renovar, quiso por todos los medios venderlo, pero el jugador se opuso con la idea de negociar como libre este año. Incluso desestimó una millonaria oferta del Al Hilal, de Arabia Saudita, que puso en la mesa 300 millones de euros y un salario de 200 millones para el jugador. Dijo que no.



“¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue-1? Es muy simple, soy un competidor; cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions”, dijo Mbappé a France Football a mediados de 2023 mientras se agudizaba la crisis con la dirigencia de PSG.

Kylian Mbappé con PSG. Foto: EFE

Mbappé se salió con la suya. Ahora puede negociar con quien quiera y gratis. Y los próximos días serán de máxima incertidumbre. A Carlo Ancelotti, que firmó su renovación como DT del Real Madrid, ya le preguntaron la cuestión más obvia y necesaria de estos tiempos en la ‘casa blanca’: ¿llega Mbappé? Su respuesta fue un eterno silencio que despertó risas en la conferencia de prensa.



Luego, tras congraciarse, dijo que no hablaría de eso. Del otro lado, al DT del PSG, Luis Enrique, también le hicieron la necesaria pregunta: ¿se va Mbappé? El DT no evadió la respuesta, pero la sorteó: “No es algo que dependa de mí. No soy la persona que deba responder a esa pregunta”.



Eso sí, hay otro factor en el medio de todo, y no menor, para quien desee ficharlo, y es que Kylian quiere estar en los Juegos Olímpicos que serán en su país y en la Eurocopa de Naciones, lo que quiere decir que el club que finalmente se lo quede debe saber que lo perderá en el inicio de la temporada 2024-2025, porque su mente estará con la selección francesa.

Mbappe y Díaz. Foto: Archivo EL TIEMPO

Liverpool entra en escena

¿Irse o quedarse? ¿Afrontar la experiencia madridista en uno de los mejores equipos del mundo y de la historia o seguir en su desafío con el PSG? ¿Prolongar una vez más su decisión y aburrir al Madrid o no dejar escapar este momento definitivo y firmar el papelito que lo ate? La cabeza de Mbappé por estos días debe ser de puras preguntas sin respuesta, puros acertijos.



No está solo, claro. Lo asesora la persona más cercana que puede tener cualquier humano, su mamá, Fayza Lamari, quien es la impulsora de todos sus contratos y acuerdos económicos y es quien, abogada de profesión, guía los pasos contractuales de su hijo. De hecho, con ella es con quien negocian los interesados, a ella es a la que le pasan las propuestas: es la poderosa mujer detrás de Kylian.



A sus oficinas debió llegar la oferta límite del Madrid del 15 de enero y cualquier otra eventual propuesta que se quiera atravesar en el camino, como la del Liverpool, el otro poderoso club europeo que siempre ha seguido los pasos de Mbappé con el deseo de vestirlo de rojo y llevarlo a Anfield. El 2024 arrancó con la fuerte versión, difundida por el medio Le Parisien, de que Liverpool lo quiere, que intentará meterse en la mitad de la batalla Real Madrid-PSG a ver si lo logra pescar.



Liverpool le ofrece un club prestigioso, ganador, un contrato acorde con sus exigencias y jugar en la poderosa Premier League. Y según el medio parisino, a Mbappé la idea lo seduce. El técnico Jürgen Klopp ya lo quiso en el pasado, como antes de la última renovación del delantero por el PSG. Ahora sería el momento.

Klopp y Mbappé. Foto: Efe y AFP

Kylian Mbappé se enfrenta a un 2024 definitivo. Real Madrid trabaja en su esperado fichaje y no quiere otro portazo en la cara; PSG no se resigna y trabaja en una posible renovación; Liverpool está a la caza. La decisión final la tiene el jugador, quien a sus 25 años debe definir su futuro junto con su mamá. Mbappé se enfrenta a su mayor dilema, me voy o no me voy, y si me voy, a dónde me voy...

PABLO ROMERO

DEPORTES

