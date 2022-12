Seguramente, Kylian Mbappé imaginó todo de otra manera. En tres días frenéticos perdió la final del Mundial 2022 en Qatar, saludó a una multitud que lo ovacionó a su regreso en Francia, cumplió 24 años y este miércoles se reincorporó a los entrenamientos de PSG.

Sin embargo, lo que captó la atención en todo el planeta fue un video muy particular. En tiempos donde todo se graba y todo se registra, una cámara captó su encendida arenga en el vestuario de Les Bleus, durante el entretiempo de la gran final con la Argentina, que concluyó con la victoria en los penales para el conjunto de Scaloni.



“¡No podemos hacerlo peor! Volvamos al campo y dejemos de hacernos los tontos”, le dice el número 10 a sus compañeros, que buscaban rescatar la fuerza emocional y psicológica ante la tunda futbolística que acababan de recibir en los primeros 45 minutos, en los que la Argentina ganaba 2 a 0.



Eso forma parte del documental “Merci les Bleus” (gracias Azules), que la televisión francesa (TF1) emitió este martes. Es ahí donde Mbappé, el único que está de pie, recrimina: “Es una final de Mundial. Es el juego de toda la vida. No podemos hacerlo peor. Ellos marcaron dos goles. ¡Volvamos al campo, dejemos de hacernos los tontos y vamos para adelante. A poner más intensidad, meter todo y hagamos otra cosa!”. Antes de comenzar con su discurso se lo ve arrojar su camiseta al suelo.



Después, hace lo mismo con un vendaje y arenga: “¡Es la final de la Copa del Mundo! Ya está, marcaron dos goles, estamos abajo. ¡Pero podemos levantarlo! Vamos muchachos. Cada cuatro años se da algo así”.



La tensión no bajó. Porque mientras Mbappé hablaba, el técnico Didier Deschamps caminaba con las manos en la cintura. En un momento, se dio vuelta y se pasó la mano por el rostro. Pensó que decir y recién después habló: “Muchachos, se los digo sin enojarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros, no. ¡Esa es la diferencia!”, comparó. Y reconoció: “Realmente no estuve conforme en el primer tiempo. Tenemos calidad, esta fuerza de carácter y personalidad. Me gusta eso, me encanta. No lo perdamos. Todo fue muy rápido. Hay que creer hasta el final”.



Lo que siguió es historia conocida. A pesar de que la Argentina siguió jugando en un nivel altísimo, el amor propio de Francia y de su megaestrella Mbappé tuvieron sus frutos: en una ráfaga, dos apariciones suyas dejaron el partido 2 a 2 y todo tuvo que resolverse en el tiempo extra, en donde las dos figuras de cada seleccionado (Lionel Messi y el propio Kylian) volvieron a marcar. Más tarde, la selección argentina se coronó al ganar 4 a 2 por penales.



Los reconocimientos individuales (goleador del torneo con 8 conquistas en 7 partidos) no le quitaron la amargura a Mbappé, que en los primeros días de competencia había declarado que había planificado toda su temporada 2022 para ganar la Copa del Mundo.



Un día después, Kylian fue con sus compañeros a la recepción que le hizo el pueblo francés a los subcampeones del mundo, que cuatro años antes habían ganado la Copa y que, con un plantel en el que la gran mayoría no cumplió los 25 años, se ilusionan con seguir siendo protagonistas en los mundiales venideros.



La ráfaga de emociones encontradas siguió este martes, cuando Mbappé cumplió 24 años. Sin dudas, su celebración hubiera sido muy diferente de haber ganado la Copa por segunda vez. “24. Gracias a todos por sus mensajes”, publicó en su cuenta de Twitter, junto a una imagen en la que se lo ve soplando las velitas.

Mbappé no pierde tiempo: ya se reintegró al PSG



Consciente de que cada minuto de ventaja puede ser letal en una temporada con una agenda rarísima y atravesada por un Mundial, y con ganas de algo que lo distraiga y le permita sobrellevar la frustración de haber perdido la final, el delantero se presentó al entrenamiento de su equipo, Paris Saint Germain. Allí fue recibido por su entrenador, Christophe Galtier.





El calendario del PSG tiene previsto para hoy un amistoso contra Unión Deportivo Quevilly, de la Ligue 2. Luego, el líder de la Ligue 1 continuará su camino a un nuevo título el miércoles próximo, cuando reciba a Racing de Estrasburgo.



Aunque la verdadera zanahoria para el club parisino aparece el 14 de febrero, cuando comiencen los octavos de final de la Champions League. Sin dudas, el torneo que más desean en la capital francesa, y con el que sueñan levantar esta temporada.



El sorteo no trajo suerte: enfrente estará el poderoso Bayern Munich, en una serie que se definirá en suelo alemán el 8 de marzo.

Más noticias de Deportes