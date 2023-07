Mientras Kylian Mbappé termina su visita a Camerún, el país natal de su padre, en sus vacaciones, el París Saint Germain se alista para comenzar este lunes la pretemporada, con nuevo técnico, Luis Enrique, y en medio de la incertidumbre sobre el futuro del delantero francés.

En medio del conflicto por su futuro (le queda un año de contrato y el club se plantea dos opciones: venderlo en este verano o prolongar su vínculo), Mbappé le dio unas declaraciones a L’Equipe que cayeron muy mal.

El atacante culpó al club de no ganar la Champions y de no poder ganar el Balón de Oro. "Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago", dijo.



Las declaraciones enrarecieron aún más el ambiente. Mientras, según versiones de Radio Montecarlo, al menos seis jugadores del PSG se quejaron de su palabras y las consideraron una falta de respeto, un exdirectivo del club le tiró un dardo enorme a Mbappé.



Se trata del brasileño Leonardo, exdirector deportivo del París Saint-Germain, quien dijo que hay que cortar el tema de inmediato.



"Por el bien del PSG, es el momento de que Mbappé se vaya, no importa cómo. El PSG existía antes de él y existirá sin él”, le dijo Leonardo a L’Equipe.

Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, estime que « pour son bien » le club de la capitale doit tourner la page Kylian Mbappé dès cet été

'Se puede ganar la Liga de Campeones sin Mbappé'

Leonardo insiste en que Mbappé no es indispensable, pensando en la intención del club de ganar la Liga de Campeones, su gran frustración. Lo más cerca que estuvo fue en 2020, cuando perdió la final contra el Bayern Múnich, ya con él en sus filas.



"Las últimas seis ediciones de la Champions League las han ganado cinco clubes diferentes y ninguno tenía a Mbappé en su equipo. Eso significa que se puede ganar esta competición sin él", insistió Leonardo.



Además, el brasileño criticó fuertemente la capacidad de liderazgo de Mbappé, en un equipo en el que ya no está Lionel Messi, quien jugará en el Inter Miami.

Lionel Messi y Kylian Mbappé Foto: Georgi Licovski. Efe



"Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor", concluyó.



