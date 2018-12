Mbappé es elegido mejor jugador francés de 2018 por 'France Football'

El delantero del París Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé ha sido elegido mejor jugador francés del año por la revista 'France Football', que también organiza el Balón de Oro, por delante del defensa del Real Madrid Raphaël Varane y del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann. Mbappé, de 20 años de edad, sucede al centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté.

El joven jugador cierra un 2018 completo, tras la Copa del Mundo ganada con los 'bleus', que se añade al título de campeón de Francia con el PSG y a las victorias obtenidas en la Copa de Francia y en la Liga.

A título personal, según destacó este martes 'L'Équipe', ha marcado 34 goles en todas las competiciones: 25 con el PSG y otras 9 con el equipo nacional.



El pasado 3 de diciembre, fue elegido mejor jugador joven del año y galardonado con el trofeo Kopa, que por vez primera fue entregado por 'France Football'.



"No quiero que este 2018 sea único. Quiero que sea una etapa más que me conduzca a otros años únicos", aseguró tras ser designado como mejor sub-21 del año.



Ese mismo día, confesó su decepción por no haber ganado el Balón de Oro, un galardón en el que fue cuarto, tras la séptima plaza de 2017, dos ingresos en el 'top 10' que ningún otro futbolista había conseguido en el pasado a esa edad.



