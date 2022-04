Leonardo Nascimiento, director deportivo del París Saint-Germain, afirmó este sábado que el delantero Kylian Mbappé, pretendido por el Real Madrid y con contrato sin renovar en su actual club hasta junio de 2022, tiene "una posibilidad" de quedarse en la entidad presidida por Nasser.

En declaraciones a Canal Plus tras el choque frente al Lens, Leonardo no cerró la puerta a que Mbappé renueve con el París Saint-Germain y alegó como una de las razones para que eso ocurra es que las cosas han cambiado por la entidad parisina en los últimos tiempos.



"Habrá que tomar decisiones ¿Mbappe? Las discusiones siempre están ahí. Sí, en Doha la gente se reúne. Nasser no estaba en París por reuniones importantes en Doha. Kylian lo tiene claro, sigue reflexionando, ve que las cosas han cambiado. Tenemos comunicación constante. Lo que dice, creo que es la verdad. Está pensando. Creo que hay una posibilidad de que se quede, también que se vaya, pero creo que en realidad está meditándolo", explicó.

Mbappé asegura que no hay ningún avance

Sin embargo, A dos meses para que finalice su contrato en el París Saint-Germain, Mbappe no quiso pronunciarse sobre un cambio de aires con un posible destino hacia el Real Madrid.



"No, no, no, nada ha cambiado. No tengo nada más que decir", contestó de forma escueta a una pregunta sobre su futuro profesional.



También habló sobre la celebración del PSG en un estadio casi vacío. En parte, porque un sector de la grada se marchó en el minuto 75 para protestar por la temporada de su equipo. Y, por otro lado, porque el resto de los hinchas parisinos abandonó el estadio en cuanto acabó el partido.



"No estoy decepcionado, quieren celebrar, celebran, no quieren, no celebran. El público estaba allí, no es porque una minoría se haya ido, no representan a toda la afición sino a una minoría. El estadio estaba lleno. Lo celebramos entre nosotros en el vestuario, sólo faltaba la copa. Lo estoy disfrutando", apuntó.



