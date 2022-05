La novela por capítulos Kylian Mbappé, que se debate entre el París Saint-Germain y el Real Madrid, "está prácticamente terminada", anunció el propio delantero, prometiendo un desenlace para "bastante antes" de los partidos de la selección francesa en junio.

La concentración de los 'Bleus' para los cuatro partidos de junio en Liga de las Naciones está prevista el sábado 28 de mayo, fecha para la que presumiblemente 'Kyky' habrá anunciado su decisión, para no eclipsar la actualidad de la campeona del mundo.



Ese mismo día, el Real Madrid jugará una nueva final de Liga de Campeones en Saint-Denis y sabrá si podrá contar en sus filas el próximo curso con un jugador al que corteja desde hace años.



Para el diario deportivo madrileño Marca, el fin ya está escrito: "El delantero y el club blanco cerraron el acuerdo la pasada semana".



El lunes 9 y el martes 10 de mayo, "coincidiendo con la visita de Mbappé a Madrid" con su compañero de equipo Achraf Hakimi, formado en el Real Madrid, "fueron los días en los que todo quedó claro y en los que se despejaron las dudas que pudieran existir", añade el diario.



Marca señala que el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, "se puso al frente, aparcando otros asuntos que tenía previsto cerrar durante esos días".



Para el diario madrileño, Mbappé firmará "por cinco años" con "una cláusula de rescisión multimillonaria". Este culebrón vivió el domingo por la noche un nuevo episodio, pero la intriga no se ha aclarado mucho.



Poco después de ser coronado mejor jugador de la Ligue 1 por tercera vez consecutiva en los Trofeos UNFP, el campeón del mundo voló hacia Catar para unirse con sus compañeros del PSG, que realiza un gira de dos días por el país del Golfo.

Secreto a voces



"No va a tardar" la decisión, respondió Mbappé en zona mixta del evento. ¿Antes de ir con la selección?, se le preguntó. "No, antes, antes, antes, bastante antes", repitió el goleador.



El seleccionador Didier Deschamps, que debe anunciar el jueves su nómina para los partidos de junio contra Dinamarca, la doble cita con Croacia, y Austria, no estaría muy a gusto con una ventana en la que se hablase más de fichajes que de lo puramente deportivo.



En septiembre, Antoine Griezmann había cerrado desde Estrasburgo, donde los Bleus se enfrentaban a Bosnia (1-1) su regreso como cedido al Atlético de Madrid. Y en marzo, Mbappé inflamó la concentración de Francia tras su rechazo a participar en algunos anuncios publicitarios de la Federación francesa.



El jugador repite a menudo que no aprecia ser el centro de atención, y aunque no elude su estatus de estrella, prefiere despejar su futuro antes de regresar a Clairefontaine.

Último partido con el PSG

¿Podría ser el sábado, ante el Metz en el Parque de los Príncipes en la última fecha de la Ligue 1, su último partido en el campeonato francés?



Mbappé aspira aún a un cuarto título consecutivo de máximo goleador de la L1. De momento aventaja en un gol al monegasco Wissam Ben Yedder (25 por 24).



Los aficionados del PSG temen que aproveche esa ocasión para anunciar su adiós. Pero también podría anunciar que se queda. Sea cual sea su decisión todas las partes esperan saber lo antes posible el futuro del jugador llamado a dominar su deporte la próxima década.



El PSG tiene mucho que perder si Mbappé se va, deportivamente, económicamente -finaliza contrato y el club no percibirá indemnización alguna- y simbólicamente, porque los propietarios cataríes verían a sus estrella cambiar de camiseta antes del Mundial organizado en su país. ¿Pero si cambia de aires sería sólo con destino Madrid?



El Liverpool, donde Mohamed Salah y Sadio Mané no están seguros de continuar, o el Bayern de Múnich, que perderá a Robert Lewandowski, son lo suficientemente ambiciosos y ricos para intentarlo. Aunque sería un guion totalmente inesperado para el final de la saga.



