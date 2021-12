El delantero internacional francés Kylian Mbappé, al que le quedan tres días para poder negociar con cualquier equipo, descartó que vaya a recalar en el mercado invernal en el Real Madrid, aplazó el momento de hablar de su futuro y se mostró centrado en "ganar algo grande con el PSG".



"No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG", dijo en una entrevista con CNN.

Futuro incierto

Mbappé no se arrepiente de haber querido ir al Real Madrid el pasado verano y optó por esperar para hablar de sus deseos con miras a la próxima temporada.



"Fui honesto. Tenía un sentimiento y dije lo que tenía en mi corazón. A nadie puede molestarle un sentimiento personal pero estoy feliz por quedarme a jugar con Messi y con el resto de compañeros. Es mi ciudad, soy francés, estoy feliz y quiero ganarlo todo esta temporada".



“No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente estar bien en un momento importante de la temporada y ganar al Real Madrid en febrero y en marzo. No hay otra cosa en mi mente. Estamos preparados para jugar esa eliminatoria", añadió.



Mbappé cree que es "el momento" de que el PSG de un golpe en la Liga de Campeones y la primera eliminatoria deja la dificultad de medirse al equipo con más títulos, el Real Madrid.

Objetivos con el PSG

"Estamos preparados. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora y ganar la Champions por la ciudad, por el club. Lo vamos a intentar”. Para el delantero francés es un honor compartir equipo con una leyenda como el argentino Leo Messi, al que dedicó numerosos elogios.



"Es difícil de creer jugar con él, es un gran sueño estar con él a diario, un honor, un gran placer para mí poder decir a mis hijos, a mis amigos, que juego con Messi. Tenemos que disfrutar viéndolo en París, es un momento increíble en la historia del PSG y ojalá ganemos muchos títulos esta temporada y seamos reconocidos como el mejor equipo del mundo. Con Messi es más fácil”.



Al atacante galo no le importó admitir que ha modificado aspectos del juego para encajar con Leo. "Messi es un jugador diferente y adaptas tu juego a él, es normal. Para mí jugar con el mejor es lo que quería, hace más fácil todo, hace jugar mejor al resto, te pone el balón en el sitio perfecto para marcar. No hay problema para juntar grandes jugadores y hacer concesiones, porque el equipo es lo primero y hacemos todo por ganar", sentenció.



EFE