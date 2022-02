El delantero Kylian Mbappé, mejor jugador del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, aseguró que no necesitaba hacer un gran duelo contra el Madrid para darse cuenta de que está en uno de los mejores clubes del mundo.

Mbappé no dio ninguna pista sobre su futuro tras marcar en el descuento el gol de la victoria del PSG sobre el Madrid y señaló que "uno no toma una decisión solo por un partido".



La figura



La comunión que vivió con la grada, que coreó su nombre, tampoco parece haberle hecho cambiar de opinión: "Estoy en un gran equipo y no necesitaba ganar al Madrid en una noche de febrero para saber que estoy en uno de los mejores equipos del mundo".



Mbappé dijo estar "satisfecho" del resultado, "una ligera ventaja para la vuelta", aunque negó que la clasificación para cuartos esté lograda.



Con su gran actuación, dijo, ha demostrado lo que dijo, que quiere estar al cien por cien con el PSG hasta que decida dónde jugará el año próximo, después de que a finales de esta temporada expire su contrato con los franceses.



"He querido concentrarme en el fútbol, se dicen muchas cosas y todo el mundo habla para no decir nada. Estoy concentrado para ayudar a mi equipo, lo he demostrado hoy con actos y lo trataré de hacer en la vuelta. Estoy contento ahora aquí", aseguró.



EFE