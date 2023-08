Kylian Mbappé, delantero francés del Paris Saint Germain, ha comunicado al club que seguirá esta temporada en el equipo y no quiere ser traspasado al Real Madrid, informa el diario Le Parisien.

Mbappé comunicó su deseo de continuar esta próxima temporada en el PSG y de no ser traspasado al club madrileño en una reunión que mantuvo este martes con el presidente del club, Nasser al Khelaifi.

Decisión tomada

Kylian Mbappé con PSG.

En la reunión, que Le Parisien define como "animada", ambos manifestaron sus respectivos puntos de vista, cuyo choque ha llevado al jugador a estar a estar apartado del primer equipo desde finales de julio y a entrenar con el grupo de descartados.



Mbappé reiteró a Al Khelaifi su deseo de cumplir su último año de contrato y de no ejercer su derecho a ampliarlo en una temporada opcional, hasta junio de 2025.



Por su parte, el presidente le reiteró que, en el momento en que acepte prolongar su contrato, podrá reintegrarse en el primer equipo, añade el diario parisino.



El entorno de Al Khelaifi insiste en que el club sigue dispuesto a dejar a Mbappé en la grada toda la temporada. Eso dejaría al PSG sin su mayor goleador de su historia y también sin el mayor anotador en las últimas cinco temporadas en la liga francesa.



También podría afectar a la selección absoluta francesa, que afronta la calificación para la Eurocopa de Alemania del año próximo, y también al equipo nacional francés de los Juegos Olímpicos de París 2024, que Mbappé, nacido en Bondy, en las afueras de la capital, quiere disputar.



El club había dicho que, si no quería renovar, Mbappé debía ser traspasado este verano porque, según recuerda Le Parisien, sin los ingresos de la venta y con la abultada ficha del jugador y su prima de fidelidad en sus libros de cuentas, el club no cumpliría el "fair play" financiero.



