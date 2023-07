Kylian Mbappé volvió a sacudir el camerino del PSG en unas declaraciones a France Football, que no cayeron nada bien, entre sus compañeros y en los directivos del club.

"Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Liga de Campeones", dijo Mbappé.



El jugador, envuelto en una intensa polémica con la dirección del PSG sobre la ampliación de su contrato o su salida, no habla de forma clara sobre su futuro inmediato, pero sí lanzó algunas pullas a su club.



Preguntado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no ha logrado su deseada Liga de Campeones a pesar de sus multimillonarios gastos en fichajes, Mbappé responde: "Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan la plantilla, los que construyen este club".

Kylian Mbappé. Foto: EFE



"A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una pregunta para mi sino para quienes están por encima", insiste.



También cree que estar en el PSG no le ha ayudado a ganar el Balón de Oro, el codiciado trofeo que concede France Football. "Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago", recalcó.

La fuerte reacción del PSG contra Mbappé



Las declaraciones de Mbappé no cayeron nada bien en el club. Según Radio Monte-Carlo (RMC), seis jugadores del París Saint-Germain, incluidos dos nuevos fichajes, habrían enviado una carta a la directiva quejándose de las palabras del atacante, las cuales catalogan como un insulto.



El medio también mencionó que Nasser Al-Khelaifi está muy disgustado y que habría dicho: "Si eso es lo que piensa, ¿por qué no se va ahora?".

Luis Enrique (izq.), junto a Nasser Al-Khelaïfi. Foto: Yoan Valat. Efe



La prensa francesa también menciona que Antero Henrique y Luis Ferrer, empresarios del jugador, está intentando negociar su renovación en París.



Lo cierto es que el jugador no hace parte del cartel que promociona el amistoso internacional del 25 de julio en el 'Tour Japón 2023', en el que PSG jugará ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. En el cartel figuran otros referentes como Neymar y Marquinhos, pero Kylian no.



