Kylian Mbappé: las extravagantes cifras que tendría el contrato con el Real Madrid

El delantero Kylian Mbappé ha anunciado a los dirigentes del París Saint-Germain su intención de abandonar el club de la capital francesa al término de su contrato al finalizar la presente temporada.

Es el final previsible de uno de los culebrones más seguidos del fútbol en los últimos años, aunque queda pendiente la oficialización.

Lo que viene

La estrella y capitán de Francia (25 años) llegó al PSG en 2017 procedente del Mónaco y en 2022 renovó su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera adicional, que renunció a activar el pasado verano (boreal), dando paso en los últimos meses a un sinfín de rumores sobre una eventual marcha del PSG.



"Aún se deben acordar las condiciones de la salida", según esta misma fuente, y club y

Mbappé lo harán público "cuando todo esté acordado en los próximos meses". Preguntado por la AFP, el PSG se negó a realizar comentarios.

Kylian Mbappé Foto: Efe

Las cifras

Los medios españoles ya manejan algunas cifras de su contrato con el Real Madrid, aunque no se han dado a conocer oficialmente.



"El conjunto que preside Florentino Pérez le ha hecho llegar ya al jugador una propuesta de contrato en el que se incluye una oferta económica que, en lo que respecta a la ficha anual, es inferior a la ofertada en 2022 y también menor al salario que cobra hoy en el PSG. Obviamente, también son cantidades alejadas de la oferta de renovación que los parisinos presentaron para lograr su continuidad", dice Sport de Barcelona.



"Mbappé pide 50 millones de euros brutos por temporada, pero el Real Madrid no está por la labor de pagarle eso. A partir de ahí, aparecen cifras para todos los gustos, pero parece claro que no cobrará más que Bellingham y Vinicius porque el Real Madrid no quiere romper la escala salarial del vestuario. Así, se habla de un contrato que rondaría los 30 millones de euros", advierte Mundo Deportivo.



Y agregó: "Según algunas informaciones, n habrá prima, pero para otros, rondará los 50 millones de euros y después están los que aseguran que superará los 100 millones de euros".



Por último, el diario catalán informa que los derechos de imagen son la madre del cordero en esta negociación. El entorno de Mbappé, al parecer, los quiere todos, pero el Real Madrid no está por la labor. "Ese punto parece que es el más están discutiendo las dos partes y ya han aparecido porcentajes que van del 50/50 al 70 para el Real Madrid y 30 para el jugador", sentenció.





