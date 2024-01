Kylian Mbappé: campeón mundial francés explota en su contra y le 'canta la tabla'

Kylian Mbappé es libre de negociar con cualquier equipo y decidir dónde va a jugar la próxima temporada desde el primero de enero del 2024.

Esta situación fue idéntica a la de hace dos años donde el francés finalmente terminó renovando con el PSG pese a la importante oferta de Real Madrid.

Cansados de la novela

Es claro que los rumores de que se va o se queda tiene cansados a los aficionados del PSG, que quieren que el futuro del delantero se defina de una vez.



Lo mismo pasa con exjugadores que como Christophe Dugarry, campeón mundial en 1998, lanzó fuerte crítica en su contra.



“Tengo la impresión de que cada seis meses es: ‘Se queda, se va’. Estoy harto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de ser en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar tonterías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa", dijo a RMC.

Kylian Mbappé. Foto: AFP

Y agregó: "“Espero que se vaya, de todo corazón. Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. La actitud, con los brazos cada día más levantados, envía algo bastante negativo”.

