Kylian Mbappé advierte a su mamá y le niega una fortuna: '¡Nunca en la vida!'

Kylian Mbappé es uno de los focos de atención en Europa: su futuro es incierto y aún no da pistas de cuál será su próximo club, ya que ha sido relacionado al Real Madrid de España, al Liverpool de Inglaterra y no se descarta una renovación de contrato con el PSG.



El delantero de la selección francesa sigue sin decidirse y en el viejo continente solo se habla de él. De hecho, en los últimos días salió a la luz una entrevista de su mamá que ha hecho eco en el mundo del fútbol.

Kylian Mbappé con PSG. Foto: EFE

Fayza Lamari, madre de Mbappé y quien hace las veces de agente del jugador, explicó que tuvo un altercado con Kylian por temas de dinero, el francés se negó a pagarle millonaria fortuna por sus labores como representante.



“Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50 y Kilian me dijo: ‘¡Nunca en la vida!. No te doy el cincuenta por ciento, ¿No está bien o qué? Yo soy el que anota. ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’”, empezó mencionando la mujer en una entrevista con Envoyé Especial.



Las razones que la llevaron a pedirle el 50 por ciento de su fortuna se debe a las labores que alega cumplir como agente y los honorarios que dice merece por trabajar 23 horas al día por el bienestar de su hijo.

Didier Deschamps y Kylian Mbappé Foto: Franck Fife. AFP

"¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’. Le dije: ‘Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces nosotros también somos muy fuertes’. Le dije a Kylian: ‘Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM. Voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50'", señaló la mujer, que no ocultó el descontento de su hijo.



Mbappé le respondió que 'era él quien metía los goles' y al final la negociación terminó con un 70 por ciento para el jugador y un 30 para Fayza Lamari.



"Él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago. Hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’", sentenció Fayza en la entrevista.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

Cabe destacar que el sueldo actual de Kylian Mbappé en el PSG ronda los 72 millones de euros por temporada, sin contar contratos de patrocinio. Además, se conoció que el cuadro francés podría llegar a los 200 millones por temporada para convencerlo de quedarse.

