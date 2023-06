En España seguran que ya hay un acuerdo entre el PSG y el Real Madrid, para que el delantero francés Kylian Mbappé haga parte del club 'merengue'.

Lo que se asegura es que el Emir y Florentino Pérez, presidente del club español, llegaron a un acuerdo para que Mbappé se vista de blanco.

¿Confirmado?

Desde hace mucho tiempo se viene manejando esa opción, pero los últimos enfrentamientos del jugador con el club parisino han acelerado lo que sería la transacción más importante del último tiempo en el fútbol mundial.



Se advierte que el Real Madrid llegó a un acuerdo con su similar del PSG para cancelar la suma de 200 millones de euros para el pase del goleador y 50 millones más en bonos.

🚨'El EMIR y FLORENTINO han acordado la VENTA de MBAPPÉ al REAL MADRID por 200M€ + 50M€'🚨



💣💣💣Bombazo que llega desde París (vía PSG Community). #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/YDoqI0Z1OL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 22, 2023

Hace poco, Mbappé advirtió que no renovará su contrato con su club actual, que lo cumpliría hasta mediados del 2024 y se iría del equipo, algo que no le conviene al PSG, pues el jugador se iría libre.



Mbappé y su entorno afirmaron hace uno días "no haber discutido de nuevo con el club ese punto durante el último año, excepto hace 15 días para anunciar el envío del correo", indica el comunicado.

🚨🇫🇷 ACUERDO TOTAL ENTRE PARIS SAINT GERMAIN Y REAL MADRID POR KYLIAN MBAPPE.



💰 SERÁN €200M + €50M DE BONUS.



via @psgcommunity_ pic.twitter.com/Ic5qA8NoaI — JS (@juegosimple__) June 22, 2023

Añadieron que el jugador, "tras haber afirmado públicamente" que jugaría en el PSG la próxima temporada, "no ha solicitado salir este verano, sino que ha confirmado al club la no activación de su año suplementario".



Sin embargo, la información de este jueves es otra y todo indica que Mbappé cambiará de club.

