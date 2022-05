El delantero internacional francés Kylian Mbappé develará su futuro deportivo este domingo, al día siguiente del partido de la última jornada de la Ligue-1 que su equipo, el París Saint-Germain disputará en casa ante el Metz, según la edición digital del diario L'Equipe.

Según el diario, Mbappé revelará dónde jugará la temporada que viene en el programa 'Telefoot' que emite la cadena TF1 los domingos a las 11 a. m., en horario del centro de Europa (5 a. m. de Colombia).



Las revelaciones de L'Equipe sobre el futuro de Mbappé

"El suspense se alargará hasta el final. No es sólo una cuestión de futuro, también es una cuestión de futuro del club. Será el día después de recibir al Metz durante esta 38ª y última jornada del campeonato", señala el diario.



"Esta 'hipótesis de trabajo' en la que el clan Mbappé ha estado trabajando durante unos días se mantuvo este jueves. Así pues, el que acaba de ser proclamado mejor jugador de la Ligue 1 por tercera vez debería anunciar por fin su elección, que ha mantenido a Europa en vilo durante varios meses", agrega.

En Real Madrid no tocan el tema de una posible llegada



Real Madrid suena con insistencia como posible destino de Mbappé, pero el técnico de ese club, el italiano Carlo Ancelotti, no quiso referirse al tema, a pesar de que se lo preguntaron al menos en cuatro ocasiones.



"Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions y por eso estoy muy tranquilo", manifestó el técnico madridista en rueda de prensa.



"No me preguntan de esto porque mi tiempo lo paso en Valdebebas, en mi coche, en mi casa y a veces me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid, pero nadie me pregunta por eso, solo me hablan de la final. Todo el mundo está centrado en la final de la Champions", defendió.



