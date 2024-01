Estrella de Manchester City rompe el silencio por escándalo sexual: 'Causé mucho dolor'

Mientras el Manchester City se enfoca en darle cacería al Liverpool en la punta de la Premier League, una de sus estrellas trata de resolver su vida por fuera de los terrenos de juego tras ser descubierto que llevaba una doble vida con su esposa y su amante.



Se trata de Kyle Walker, uno de los capitanes del club inglés, quien vive una situación polémica por fuera de los terrenos de juego. Su esposa Annie anunció la separación tras escándalo sexual: el lateral está esperando un bebé con su exesposa, quien ya tiene seis meses de embarazo, pero también será padre por junto con su amante, que tiene el mismo periodo de gestación.

Pelea de Kyle Walker y Felipe Melo en el Mundial de Clubes Foto: Efe

"Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: 'Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana'. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos", dijo Lauryn Goodman, la amante de Kyle Walker al diario The Sun.



El tema se complicó aún más para Walker después de que el diario citado descubriera que tenía una tercera relación sentimental con otra mujer entre enero de 2019 y septiembre de 2021.

Walker habla de su infidelidad

El jugador, que es pieza clave en el esquema de Pep Guardiola, decidió romper el silencio en el diario The Sun y reveló que sigue amando a su exesposa. "Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie".



Y agregó: "Intenté preguntarle, pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder".

Kyle Walker. Foto: Paul Ellis / AFP

Kyle indicó que está viviendo una pesadilla todo por cuenta de sus acciones erradas: "Ha habido días en esta terrible experiencia en los que solo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos".



"Las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro, pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante. Yo tengo la culpa", explicó el jugador al medi citado.



Kyle Walker, que va a ser papá por sexta vez (tiene tres hijos con su exesposa, el cuarto está en camino, y uno con su amante, además del que está a punto de nacer) afirmó que fue egoísta con sus acciones.

El lateral inglés Kyle Walker dejó el Tottenham y firmó con el Manchester City. El jugador fue vendido por 56,7 millones de euros. Foto: Twitter del Manchester City

"Nunca pensé que sería padre de seis hijos. En el fútbol he logrado más de lo que jamás pensé que lograría. Pero herir personalmente a quien realmente creo que es mi mejor amiga, eso es lo que duele mucho. ¿Cómo podría lastimar a alguien que amo tanto? Eso es algo que necesito encontrar en mí mismo", finalizó Walker.

