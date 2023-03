La policía de Cheshire (condado del noroeste de Inglaterra) está investigando unas imágenes en las que el futbolista del Manchester City Kyle Walker se baja los pantalones en un club de la localidad de Wilmslow, y se le ve tocando y besando a una joven que no es su pareja.

Según el periódico británico The Sun, Walker, tal y como muestran unas imágenes difundidas por él mismo medio, Walker se bajó en dos ocasiones los pantalones en el bar.



Lo sucesos se produjeron durante una noche dominical junto a un grupo de amigos y dos amigas, según la prensa inglesa.



Un día antes el Manchester City de Walker ganó 2-0 al Newcastle. Un triunfo tras el que Guardiola les concedió "dos días libres en casa. No quiero verlos, ellos no quieren verme".

En investigación

La policía de Cheshire, en un comunicado remitido a Sky Sports, aseguró estar al tanto de los vídeos que circulan en redes sociales relacionados con una "exhibición indecente" ocurrida en el área de Wilmslow.



"La investigación del incidente está en una etapa inicial y no se han producido detenciones en este punto", informó la policía.



Según los medios ingleses, en estos casos puede haber una sentencia máxima de dos años de prisión.

!Kyle Walker🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 es investigado por la policia por "exposición indecente", despues de filtrarse un video festejando la victoria ante Newcastle⚫ en un bar!. pic.twitter.com/tyop4iyG4d — Premier League PY🇵🇾 (@premier_py) March 8, 2023



DEPORTES Y EFE

