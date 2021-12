Luego de anunciar su retiro del fútbol a mediados de esta semana, Sergio 'Kun' Agüero llegó este sábado a la Argentina, donde pasará las fiestas de fin de año en familia.

“Vine a disfrutar la Navidad”, aseguró el astro minutos después de su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Aunque evitó dar detalles sobre sus próximos proyectos, dijo que le gustaría viajar a Catar con la Selección y afirmó que, presencialmente o no, “siempre” apoyará a sus compañeros.



Lo que piensa Agüero de estar con la Selección

“Obvio que sería lindo viajar con la Selección. Siempre es lindo. Todavía no lo tengo pensado, pero obviamente voy a estar acompañando a la Selección, siempre”, dijo Agüero ante la consulta de TN en las inmediaciones del aeropuerto.



Respecto de su salud, el deportista dijo sentirse “bien”, aunque prefirió no volver a explayarse sobre el tema después de la extensa rueda de prensa que brindó el miércoles en Barcelona y de las explicaciones ofrecidas por su cardiólogo a los medios.



Ante la pregunta sobre sus próximos proyectos, Agüero también optó por ser cauto y puso el foco en su presente: “La verdad es que no tengo pensado nada. Vengo de vacaciones, a pasar la Navidad. Ahora estoy acá para disfrutar, vine a estar con mi familia, y después veré qué hacer”.



Versiones de prensa hablan de la posibilidad de que Agüero se integre al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. También que se convierta en embajador mundial del Manchester City e incluso, aceptar ofertas para seguir su carrera como gamer.



Así fue el anuncio del retiro del 'Kun' Agüero

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Y nada, es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”. Así comenzó la rueda de prensa en la que el “Kun” anunció su retiro de las canchas.



La determinación del futbolista fue en línea con el resultado de los estudios a los que se sometió en el último tiempo, luego de sufrir una arritmia en pleno partido entre Barcelona y Alavés, los cuales confirmaron que no está apto para la práctica del deporte en la más alta competencia.



El 30 de octubre pasado, el jugador se tomó el pecho durante el encuentro por la Liga de España. Tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo y, luego de algunos minutos, lo obligaron a retirarse del cotejo.



La Nación (Argentina)

GDA