El exfutbolista argentino Sergio el 'Kun' Agüero generó alarma este miércoles durante una sesión en vivo con el streamer Ibai Llanos.



Agüero se encontraba en la casa de Ibai Llanos realizando un stream que llevaba más de dos horas, transmitido en el canal del exfutbolista.



Todo iba normal hasta que en un momento Agüero se empezó a notar incómodo generando sorpresa en Ibai y en los cientos se seguidores que seguían la transmisión.

Susto en vivo

Agüero se tomó el pecho y quedó en silencio durante unos segundos. “Creo que me agarró una mini arritmia”, le dijo a su compañero. Él le respondió: “¿Quieres que vayamos al médico?”. Todo en vivo.



El exjugador tuvo que enviarle la información que generó el chip, un monitor implantable de eventos cardíacos, a su cardiólogo y esperar su respuesta. Además debió tomar una pastilla.

“Mandaría la señal para ver, porque capaz que es un pensamiento mío. Se lo voy a mandar, pones aceleración del ritmo cardíaco...”, dijo Kun y le mostró a Ibai los pasos a seguir en la app del celular para que le ayudara.

"No, no pasa nada, ahora me va a decir. Puede ser que de tanto pensar se me aceleró un poco y se me bajó. No lo sé”, aclaró el Kun. “¿Viste que me quedé medio raro?”.



Luego, explicó: “Se lo mando y se fija rápido en su computadora...”. “¿Pero crees que está trabajando?”, dijo Ibai. “No, pero tiene la computadora en su casa, para eso tiene el chip. Son tres minutos”, le aclaró el exjugador. Agüero contó que ya había sufrido una arritmia “sin importancia.

El Kun explicó: “Le tiene que llegar la señal, se pone en verde y todavía no llegó. Igual le mandé mensaje, fijate si contestó. No está apagado el teléfono".



Finalmente, la información le llegó al especialista y debían esperar el análisis. El Kun prometió contar qué le decía el especialista.



“¡Estoy bien! Por cierto, ¿tenés agua ahí? Porque me tengo que tomar esta pastilla. Creo que es la pastilla eh, la voy a tomar después de comer por las dudas. Porque algo tengo que comer”, dijo Agüero.

Parte de tranquilidad

"Fue una voludés, ya está todo bien. los médicos me dijeron que está todo bien. Sigo acá", dijo Agüero en sus redes.

El argentino sufrió una crisis en el juego ante Alavés por la Liga de España que obligó a su hospitalización y luego el retiro.





