Sergio Agüero es uno de los grandes ídolos del Manchester City. El argentino, que se había ido esta temporada al Barcelona, tuvo que retirarse del fútbol por problemas cardiacos.

Sin embargo, el 'Kun' no se aleja del fútbol y, durante las semifinales de la Liga de Campeones, mostró una nueva faceta: comentó en vivo los dos partidos en la plataforma Star+.



Agüero, que en el partido entre su antiguo club y el Manchester City estuvo acompañado por Carlos Tevez, se mostró sorprendido por la reacción del Madrid, a tal punto que en tono de broma dijo que empezó a sentir lo mismo que el día que le detectaron su problema cardiaco.



"No puede ser. Me está pasando lo mismo que cuando me agarró taquicardia, boludo", dijo Agüero.

¡Qué final! Ni el Kun ni Carlitos entienden lo que acaba de pasar en el Santiago Bernabéu. ¿Puede el City perder la Premier?



🤟 #ElKunEnStarPlus --> https://t.co/SiEIO9BGCI pic.twitter.com/Vb6NbxiXGd — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 4, 2022

"No, pará boludo, no te va a agarrar ahí que no tenemos ambulancia", le respondió Tevez. Y luego Agüero consultó: "¿Hay ambulancia acá?".



Agüero también tuvo contacto durante la transmisión con Lionel Messi, que quedó afuera en octavos de final con el PSG, justamente, eliminado por el Real Madrid.

“Me escribió Leo”, le dijo Agüero a Tevez, también exjugador del City. “Me puso ‘dejate de joder, boludo. No puede ser…'”.



DEPORTES