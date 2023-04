Sergio ‘Kun’ Agüero se retiró del fútbol por un problema cardiaco y se ha dedicado a comentar de varios temas, en primer lugar de fútbol, en su canal de ‘twitch’.

Durante el compromiso de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Chelsea, Agüero tuvo un susto, pues durante su transmisión sonó la alarma de tornados en su sitio de vivienda.



En su celular comenzó a escuchar ese sonido y se asustó tanto que hasta llamó a su novia para hablar con ella.

Miren su cara

En el video se ve claramente el momento angustiante del exjugador de la Liga Premier, que quedó de una pieza al sentir tremendo miedo.



“Alerta de emergencia en Miami, vieron que les dije que estaba lloviendo. National Weather Service, ‘tornado warning’ (alerta de tornado). ¿¡Cómo!? En esta área, hasta las cuatro de la tarde. ¿Qué hago? No sé qué tengo que hacer. ¿Al refugio? Pero yo estoy en casa”, dijo Agüero en el en vivo.

De inmediato, llamó a Sofía Calzetti, su novia, para saben en dónde se encontraba y conocer si había recibido la alerta.



“¿Estás viniendo para casa? Ah, vas a jugar al pádel. Pero no sé si a vos te sonó en el teléfono la alarma del teléfono. Parece que hay un tornado a las 4 de la tarde por esta área. Si vas a jugar al pádel vas a volar con paleta y todo. La casa salió bastante cara para que un tornado me la rompa”, le preguntó.

