Kun Agüero podría volver al fútbol: el mensaje que abre la esperanza del regreso, video

Sergio 'Kun' Agüero se perdió el mejor momento de la Selección Argentina en los últimos tiempos. Tras haber integrado el plantel que ganó la Copa América en Brasil, en 2021, un problema cardiaco lo obligó a retirarse del fútbol profesional.

El Kun acababa de ser contratado por el FC Barcelona, donde se iba a juntar con Lionel Messi. Sin embargo, todo se vino al suelo en seis meses: primero, Leo se fue al PSG y después, a Agüero le detectaron un problema cardiaco.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé. Lo primero es mi salud”, dijo Agüero el 15 de diciembre de 2021.

Kun Agüero, el día que anunció su retiro. Foto: Efe



“Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, agregó el Kun, que había sido separado de la plantilla el primero de noviembre, mientras le realizaban exámenes.



Agüero no se alejó del fútbol: estuvo muy cerca de la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022 y también participó en la Kings League de Gerard Piqué, además de convertirse en comentarista en Twitch y en la plataforma Star+.

🗣️ Kun Agüero: “Che, escuchá, ¿dónde están? ¿En la pieza?”



🗣️ Lionel Messi: “En nuestra pieza estamos”.



🗣️ Kun: "En nuestra... pero no me invitaste nunca a dormir”.



🗣️ Lionel: “Sos mentiroso porque te dije…”



A un año de este épico stream durante el Mundial de Qatar. ♥️🇦🇷 pic.twitter.com/8LBPjOiGSc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 7, 2023

¿Vuelve el Kun? Este es el mensaje de su cardiólogo

Justamente, en Twitch, Agüero reveló un mensaje que podría alimentar la esperanza de volver a jugar al fútbol profesional.



El Kun, en una transmisión en vivo, reveló que está entrenando por su cuenta y uno de sus seguidores le preguntó si estaría dispuesto a volver a jugar en Independiente, el equipo en el que comenzó su carrera, hoy dirigido por Carlos Tévez.



El exfutbolista contó que debía preguntarle a su cardiólogo, Roberto Peidro: "¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos. 20 es mucho. imaginate que me lesioné pateando al arco solo, imaginate con dos centrales. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”, dijo.



Luego, el Kun hizo pública la respuesta que le dio Peidro en un mensaje de audio: "Yo te diría que preparate, que tenés una esperanza. Decile que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido pero hacer unos minutos. Si te vienen bien estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo". dijo el médico.



El último partido de Agüero como profesional fue el 24 de octubre de 2021, cuando anotó el gol de la honrilla del Barcelona en el clásico que su equipo perdió 2-1 contra el Real Madrid.



