Según medios de España, el delantero argentino Sergio Agüero, inactivo por un problema cardíaco, anunciará su retiro del fútbol este miércoles. El programa “A Diario”, que realiza Radio Marca, asegura que el futbolista de Barcelona brindará una conferencia de prensa para comunicar la decisión tomada por sugerencia médica.



El Kun, que disfrutó este fin de semana de la definición de la Fórmula 1 desde un lugar privilegiado, jugó su último partido el 30 de octubre pasado ante Alavés por LaLiga cuando sufrió una arritmia cardíaca que lo obligó a pedir el cambio.



Desde entonces, los médicos del club le indicaron un absoluto reposo deportivo durante 90 días para profundizar estudios, que finalmente demostraron la existencia de una patología maligna.

Ceremonia oficial

Kun Aguero Barcelona Foto: tomado de @FCBarcelona_es

”El miércoles habrá un acto donde Agüero anunciará que se retira del fútbol”, reveló el programa de Radio Marca, una información que se publicó también en la prensa gráfica española.



No es la primera vez que en España dejan trascender este rumor. El 12 de noviembre, fue el propio futbolista el que decidió expresarse en sus redes sociales para calmar las aguas. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, escribió en su Twitter.



Además, en Twitch agradeció las señales de apoyo: “Les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, mucha gente que me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirle gracias”

Recién llegado

Una semana más tarde, El 20 de noviembre se dio una información muy similar a la de ahora, donde un periodista español dijo que “en estos días, Agüero anuncia su retiro”, y hasta el momento eso no ocurrió. De todas formas, en caso de que esta vez sí sea cierto, seguramente será el club o el propio futbolista el que anticipen la convocatoria a la hipotética conferencia de prensa.



El “Kun” llegó al Barcelona procedente del Manchester City en junio pasado y al poco tiempo sufrió una rotura muscular en el gemelo derecho.



En LaLiga, disputó cuatro encuentros marcando un gol ante el Real Madrid en el clásico en el Camp Nou.



En la Champions League jugó un encuentro ante el Dinamo de Kiev totalizando 165 minutos con la camiseta del equipo catalán.



LA NACION - GDA